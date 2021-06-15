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Президент требует персональной ответственности чиновников за невыплаты врачам

Президент требует персональной ответственности чиновников за невыплаты врачам
Президент Владимир Зеленский поручил как можно быстрее ликвидировать задолженность по выплатам врачам и настаивает на необходимости персональной ответственности чиновников.

Об этом шла речь во время селекторного совещания.

Отмечается, в частности, что министр здравоохранения Виктор Ляшко доложил президенту о ситуации с выявленной задолженностью перед медицинскими работниками, которая возникла за апрель-май.

В свою очередь Зеленский отметил необходимость жесткой ответственности чиновников за невыплаты врачам, вплоть до увольнения, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.
«Эта ситуация недопустима для современной цивилизованной страны, особенно сейчас, когда врачи - на передовой борьбы с пандемией», - сказал президент.

Глава государства также призвал главу правительства и министра здравоохранения взять этот вопрос под контроль.

Кроме того, на совещании поднимался вопрос официального запуска электронных больничных. Так, по данным ОП, на сегодня 109 учреждений здравоохранения уже испытали функционал и выдали электронные медицинские заключения.

Как сообщалось, по состоянию на 10 июня задолженность по выплате больничных составила около 3 млрд грн.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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