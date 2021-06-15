Президент требует персональной ответственности чиновников за невыплаты врачам

Анастасия Иванова

Президент Владимир Зеленский поручил как можно быстрее ликвидировать задолженность по выплатам врачам и настаивает на необходимости персональной ответственности чиновников.Об этом шла речь во время селекторного совещания.Отмечается, в частности, что министр здравоохранения Виктор Ляшко доложил президенту о ситуации с выявленной задолженностью перед медицинскими работниками, которая возникла за апрель-май.В свою очередь Зеленский отметил необходимость жесткой ответственности чиновников за невыплаты врачам, вплоть до увольнения, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.«Эта ситуация недопустима для современной цивилизованной страны, особенно сейчас, когда врачи - на передовой борьбы с пандемией», - сказал президент.Глава государства также призвал главу правительства и министра здравоохранения взять этот вопрос под контроль.Кроме того, на совещании поднимался вопрос официального запуска электронных больничных. Так, по данным ОП, на сегодня 109 учреждений здравоохранения уже испытали функционал и выдали электронные медицинские заключения.Как сообщалось, по состоянию на 10 июня задолженность по выплате больничных составила около 3 млрд грн.