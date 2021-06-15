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RM осудил Джина из BTS: «Ты совершил грех»

Вот уже восемь лет участники южнокорейской к-поп группы BTS радуют своих поклонников зажигательными хитами. В честь своего дня рождения парни каждый день выпускают новый контент для АРМИ. По традиции каждый участник группы заполняет анкеты и делится своим мнением о других айдолах. В этом году у BTS особенная тема – кому присуждать награды.

И неудивительно, что Джин (Jin) вновь очаровал своей внешностью окружающих. Айдол стал победителем в номинации «Участник, который выглядит, как скульптура». Музыкант набрал больше всех голосов. К слову, внешность Джина часто привлекает много внимания. У парня даже есть прозвище: «Красивый во всем мире». И в качестве бонуса RM решил присудить Джину собственную награду.

«Джин!! Джин твое лицо ослепительное просто от самого твоего существования. Ты совершил грех, ослепив им АРМИ… Ты лучший, Джин!» – сказал Намджун.

АРМИ уверены, что все участники BTS знают о наградах за красоту, которые получал Джин. Ведь он неоднократно становился первым в разных международных визуальных исследованиях. А ты согласен, что Джин – самый красивый в BTS?

Сообщение RM осудил Джина из BTS: «Ты совершил грех» появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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