RM осудил Джина из BTS: «Ты совершил грех»

Лидия Мартынова

Вот уже восемь лет участники южнокорейской к-поп группы BTS радуют своих поклонников зажигательными хитами. В честь своего дня рождения парни каждый день выпускают новый контент для АРМИ. По традиции каждый участник группы заполняет анкеты и делится своим мнением о других айдолах. В этом году у BTS особенная тема – кому присуждать награды.

И неудивительно, что Джин (Jin) вновь очаровал своей внешностью окружающих. Айдол стал победителем в номинации «Участник, который выглядит, как скульптура». Музыкант набрал больше всех голосов. К слову, внешность Джина часто привлекает много внимания. У парня даже есть прозвище: «Красивый во всем мире». И в качестве бонуса RM решил присудить Джину собственную награду.

«Джин!! Джин твое лицо ослепительное просто от самого твоего существования. Ты совершил грех, ослепив им АРМИ… Ты лучший, Джин!» – сказал Намджун.

✨Bangtan Award✨



JIN

“Sculpture”

(A member that looks like a sculpture)

5 votes pic.twitter.com/akO2T5keWQ — 𝓪⁷ (@JlNSONYEONDAN) June 2, 2021

АРМИ уверены, что все участники BTS знают о наградах за красоту, которые получал Джин. Ведь он неоднократно становился первым в разных международных визуальных исследованиях. А ты согласен, что Джин – самый красивый в BTS?

So I think members know and if members know then maybe Jin knows too that - His face ratio 1:1.6.1.8 was considered as the "golden ratio" - #1 Sculpted Face. - World's Most Perfect Male Face - Top male God Beauty of the World #방탄소년단진 #JIN #SEOKJIN #BTSJIN #2021BTSFESTA pic.twitter.com/xndkDFxcAA — Seokjinism (@seokjinism1) June 2, 2021

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