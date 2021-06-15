Рособрнадзор представил предварительные итоги ЕГЭ-2021 по литературе, географии, химии и русскому языку

Анастасия Иванова

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки представила предварительные итоги ЕГЭ-2021 по литературе, географии, химии и русскому языку. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев отметил на пресс-конференции, что они сопоставимы с результатами 2019 и 2020 годов и не демонстрируют существенного роста или снижения.

«Не произошло спада результатов ни по одному из предметов», – заявил Анзор Музаев.

Глава Рособрнадзора добавил, что с экзаменов были удалены за нарушения 570 человек, это число сопоставимо с данными прошлого года.

«По итогам всех экзаменов, прошедших с 31 мая по 11 июня, было удалено за различные нарушения 570 участников ЕГЭ, в том числе 241 – за мобильные телефоны, 266 – за шпаргалки, 63 – за иные нарушения», – подчеркнул Анзор Музаев.

Он сообщил, что ЕГЭ по литературе сдавали чуть более 48 тысяч человек.

«Средний тестовый балл составил 66, он увеличился на 1,1 по сравнению с прошлым годом. Более 1/5 участников (10 250 человек) сдали ЕГЭ по литературе на высокий балл, 1355 показали стобалльный результат. Число участников, не преодолевших минимальную границу в 32 балла, сократилось на 0,2% по сравнению с прошлым годом и составило 3,29% от общего числа участников ЕГЭ по этому предмету», – сказал Анзор Музаев.

Глава Рособрнадзора сообщил, что в ЕГЭ по географии приняли участие около 14,5 тысячи человек. Средний тестовый балл составил 59, что на 0,8 меньше, чем в 2020 году. По его словам, 1518 участников получили на ЕГЭ по географии от 81 до 100 баллов, в том числе 120 – стобалльный результат. Число участников, не набравших минимальные 37 баллов, выросло на 0,5% по сравнению с прошлым годом – и составило 5,35%.

Анзор Музаев коснулся и результатов ЕГЭ по химии, в котором приняли участие более 93 тысяч человек. Средний тестовый балл по этому предмету, по предварительным данным, составил 53,8, что почти не отличается от результата прошлого года. Число высокобалльников также практически не изменилось и составляет около 11,5 тысячи человек. 543 участника получили на ЕГЭ по химии 100 баллов. Процент участников, не преодолевших минимальную границу в 36 баллов, остался на уровне прошлого года.

«Все участники экзаменов 31 мая получат свои результаты не позднее 17 июня», – подчеркнул Анзор Музаев.

Он сообщил, что ЕГЭ по русскому сдавали почти 654 тысячи участников. Средний тестовый балл составил 71,4 (на 0,2 ниже, чем в 2020 году). По итогам основных дней экзаменов почти 189 тысяч высокобалльников и 3591 человек показали стобалльный результат. Не набрали минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, 0,4% участников, что на 0,1% меньше, чем в 2020 году. Свои результаты участники ЕГЭ по русскому языку, сдававшие его 3 июня, получат не позднее 22 июня, сдававшие 4 июня – не позднее 23 июня.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.