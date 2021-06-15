Российские бомбардировщики отбомбятся под Воронежом

Вадим Карасев

Западный военный округ (ЗВО) начал проведение тактических учений Ленинградской армии ВВС и ПВО, в которых задействованы бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики МиГ-31БМ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ЗВО.

В ходе маневров экипажи Су-34 под прикрытием МиГ-31БМ совершат взлеты с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях, проведут разведку и поразят наземные цели на полигонах округа под Воронежем — укрепления, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника.

Авиационное поражение пройдет в составе звеньев с использованием фугасных авиационных бомб ФАБ-210 и ФАБ-500 в ночных условиях. Всего в учении примут участие около 20 авиационных экипажей.

Как писал Ruposters, ЗВО задействует первую танковую армию в учениях "Запад-2021", которые пройдут в сентябре на полигонах в России и Белоруссии.