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Сенатор Круглый объяснил взрывной рост заболеваемости коронавирусом в Москве

Сенатор Круглый объяснил взрывной рост заболеваемости коронавирусом в Москве

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


14:45  Автор: Марина Третьякова



Резкий скачок случаев заражения коронавирусной инфекцией и госпитализаций тяжёлых пациентов может быть связан с появлением в нашей стране индийского штамма COVID-19 и нерешительностью населения в отношении вакцинации. Об этом «Парламентской газете» сказал заслуженный врач России сенатор Владимир Круглый. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число выявленных случаев заражения COVID-19 за последние дни выросло на 80 процентов. При этом в больницы стало поступать на 70 процентов больше тяжёлых больных.

«Возможно, это связано с появлением нового для нашей страны штамма — индийского. Уже есть указания, что у нас распространяется более контагиозный (заразительный. — Прим. ред.) индийский штамм, из-за чего больше тяжёлых случаев и больше людей молодого возраста заболевает — таких пациентов уже 35 процентов», — отметил Владимир Круглый.

Сенатор обратил внимание, что из-за этой инфекции погибает очень много людей — около 400 человек в день. «Уверен, коронавирус уже коснулся каждой семьи и у многих есть близкие или друзья, погибшие в первую или вторую волну пандемии. Остановить это может только массовая иммунизация», — подчеркнул он.

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Вместе с тем вакцинация в России проходит достаточно медленными темпами, считает Владимир Круглый. Кампания началась ещё в январе, за это время могли сделать прививки столько людей, чтобы уже выработался коллективный иммунитет — 50-70 процентов. А пока у нас вакцинировано порядка 13-14 процентов населения, сообщил он.

«У нас есть четыре прекрасные вакцины, они абсолютно доступны, доказали свою эффективность и безопасность», — напомнил сенатор.

Пока в Москве и других регионах снова вводят ограничения и открывают госпитали для спасения людей от коронавирусной инфекции, в Израиле уже отменили масочный режим даже в помещениях, указал Владимир Круглый.

«Потому что там удалось провести быструю и массовую вакцинацию. Конечно, нашу страну сравнивать с маленьким компактным Израилем сложно, но нам нужно преодолеть нерешительность людей в отношении вакцин. Эта нерешительность не имеет никаких реальных оснований», — заключил он.


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По материалам: pnp.ru

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