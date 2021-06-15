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Серьезно больна. Певица МакSим еле стояла на ногах и передвигалась, держась за охранников, на концерте в Казани

13 июня Марина Максимова, известная как певица Максим, выступала в концертной программе Казани. Появление девушки на сцене вызвало неоднозначную реакцию у слушателей. Прибывшие на мероприятие, оставляя отзывы в социальных сетях о пении звезды, начали утверждать, что Марина будто вышла на сцену в нетрезвом состоянии: было видно, что ей трудно передвигаться и контролировать свои действия. В определённый момент её вовсе поддерживала охрана, уводя закулисы и сопровождая прямо до гримерки.

Директор российской певицы Маргарита Соколова была вынуждена дать комментарий на эту тему, чтобы прекратить распространение нелепых слухов о своей подопечной. Она отметила, что Максим не позволила бы себе подобную выходку, но её поведение перед публикой действительно заслуживает объяснений. Всё дело в том, что незадолго до концерта певица призналась, что плохо себя чувствует, однако, отменять запланированное мероприятие она не стала. По словам Соколовой, знаменитость опасается, что у неё могут найти коронавирусную инфекцию. Марина уже сдала анализы и ожидает результатов.

«Ну классно т оесть она еще и с ковидом могла выйти перед топлой людей. Чем думаете там????» — продолжилась волна хейта в сторону Максимовой в сети.

«Она болеет сейчас, сдала тест на ковид. Ждем результаты», — заметила Соколова в беседе с 360.


Сообщение Серьезно больна. Певица МакSим еле стояла на ногах и передвигалась, держась за охранников, на концерте в Казани появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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