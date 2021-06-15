Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Шмыгаль: Украину включили в зеленую зону ЕС

Шмыгаль: Украину включили в зеленую зону ЕС
Украина попала в зеленую зону Евросоюза после падения показателя заболеваемости коронавирусом до необходимых критериев. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента в понедельник, 14 июня.

"В соответствии с критериями Европейского союза Украина отныне вошла в зеленую зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тысяч населения", - сказал премьер.

Он напомнил, что за минувшие сутки выявили минимум заболевших за год - 420.
Также премьер привел статистику по вакцинации и сообщил, что Украина уже получила 4,85 млн доз вакцин от коронавируса.

В свою очередь, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что после подтверждения всех контрактов на поставку вакцин вместе с программой COVAX Украина получит более 10 млн вакцин разных производителей до конца лета.

Продолжается работа над созданием так называемого ковид-сертификата. Он должне с 1 июля появиться в 1 в приложении Дія.

Кроме того, глава Минздрава доложил о ситуации с выявленной задолженности перед медработниками, которая возникла за апрель-май.

Зеленский отметил необходимость жесткой ответственности чиновников за невыплаты врачам, вплоть до увольнения, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Шмыгаль: Украину включили в зеленую зону ЕС
Шмыгаль: Украину включили в зеленую зону ЕС
Российские бомбардировщики отбомбятся под Воронежом
Российские бомбардировщики отбомбятся под Воронежом
Как получить все при помощи самовнушения
Как получить все при помощи самовнушения
Редкие заговоры от болезней
Редкие заговоры от болезней
"А че ты пельмень свой закрыла?": Виктория Дайнеко возбудила фанатов, раздвинув ноги перед камерой
"А че ты пельмень свой закрыла?": Виктория Дайнеко возбудила фанатов,
От Боуи до Рианны и Дженнифер Лопес: 13 клипов, по которым можно изучать моду
От Боуи до Рианны и Дженнифер Лопес: 13 клипов, по которым можно
"Я не одобряю комментарий Нателлы": Лобода впервые о скандале между Киркоровым и ее экс-продюсером
"Я не одобряю комментарий Нателлы": Лобода впервые о скандале между
Полезные свойства полыни и сферы ее применения
Полезные свойства полыни и сферы ее применения
Локдауны во время пандемии привели к неожиданному падению уровня озона, - ученые
Локдауны во время пандемии привели к неожиданному падению уровня
Как одеться, как BTS, и при этом не разориться?
Как одеться, как BTS, и при этом не разориться?
В России отреагировали на идею отдать Украине акции "Северного потока - 2"
В России отреагировали на идею отдать Украине акции "Северного потока
Любовь с первого взгляда, украденное видео, драки и скандалы: история отношений Памелы Андерсон и Томми Ли
Любовь с первого взгляда, украденное видео, драки и скандалы: история

Топ на сегодня

Кейт Миддлтон рассказала, что их с Уильямом дети не всегда охотно фотографируются: "Мамочка, прекрати"
Кейт Миддлтон рассказала, что их с Уильямом дети не всегда охотно
Какой магический амулет подойдет вам по Знаку Зодиака
Какой магический амулет подойдет вам по Знаку Зодиака
Дружба в прошлом: Чонгук вылил Тэхёну стакан воды в лицо после оскорблений
Дружба в прошлом: Чонгук вылил Тэхёну стакан воды в лицо после
Греция потребовала изменить форму Северной Македонии на Евро
Греция потребовала изменить форму Северной Македонии на Евро
Любовь с первого взгляда, украденное видео, драки и скандалы: история отношений Памелы Андерсон и Томми Ли
Любовь с первого взгляда, украденное видео, драки и скандалы: история

Еще по теме

Шмыгаль поручил проверить информацию СМИ о подпольной COVID-вакцинации в Украине
Украина в феврале получит более 100 тысяч доз вакцины Pfizer
В Украине достаточно COVID-вакцин, нужно открывать новые центры для прививок - Шмыгаль
В Украине создадут реестр вакцинированных от коронавируса