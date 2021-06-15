Слишком пошло! Ольга Бузова отлизала саму себя

Алексей Вольцев

Не успела Ольга Бузова удивить всех своим выступлением во МХАТе, как все внимание общественности приковано к ее эротическому видео. В Instagram теледива опубликовала ролик, в котором отлизала саму себя.

Накануне известная теледива поделилась в социальных сетях очень горячим роликом, который не оставил никого равнодушным. В нем Бузова лижет свое собственное отражение в зеркале, истекая слюной. Глаза теледива закрыла. А экран разработчики залили алым цветом. Подписчики посчитали такой контент слишком откровенным. Они отметили, что видео намекает на оральные ласки. К слову, Бузова отметила, что это далеко не все, что она может продемонстрировать.

«К порноиндустрии готовитесь?», «Очень пошло и вульгарно», «Закатили глаза, будто оргазм испытываете», «Днище все глубже и глубже», «Вас же дети читают», – негодуют подписчики Ольги.

Ольга не стала раскрывать, к чему она опубликовала этот ролик. Девушка лишь намекнула, что совсем скоро в ее жизни будет важное событие, к котором она готовится. Надеемся, на днях мы узнаем, на что она способна Ольга Бузова.

Сообщение Слишком пошло! Ольга Бузова отлизала саму себя появились сначала на POPCAKE.