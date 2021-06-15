ТОП-5: Классные русские сериалы, которые стоит смотреть

Лидия Мартынова

В последнее время русский киноиндустрия производит очень много качественного контента. Мы подготовили для вас классные русские сериалы, которые абсолютно точно стоят вашего внимания. Здесь найдется что-то по вкусу для любителей как комедий, так и психологических триллеров.

«Топи»

Мистический сериал от КиноПоиск HD, сценаристом которого выступил знаменитый писателей Дмитрий Глуховский. Сюжет строится вокруг деревни Топи, куда приезжает группа москвичей, чтобы посетить монастырь. Каждый персонаж преследует свою личную цель, однако вместе они попадают в загадочное пространство и начинают сомневаться в реальности всего происходящего.

Этот сериал — аллегория современной России и ее устройства. Глуховский — крайне политизированный писатель, часто критикующий власть, поэтому и «Топи» получились соответствующими. В этом мифическом пространстве есть Хозяин, воры, которых он держит под собственным контролем, продажный священник и многие другие «знакомые» нам персонажи.

«Топи» определенно придутся по душе любителям политики, психологических триллеров и «Солнцестояния».

«Трудные подростки»

Наш ответ «Эйфории», «Шеймлесс» и «Половому воспитанию» получился весьма удачным, так как создатели не стремились повторить формулу американских проектов, а адаптировали используемые там реалии под себя. Из-за этого «Трудные подростки» смотрятся буквально на одном дыхании, а русский зритель ассоциирует себя с его героями намного больше, чем с эстетичной наркоманкой Ру.

Завязка сериала состоит в том, что бывший футболист после выхода из тюрьмы устраивается в центр для трудных подростков с целью подготовить ребят к соревнованиям и снова зарекомендовать себя в мире спорта.

Для поклонников подростковых историй и симпатичных актеров в кадре.

«Вампиры средней полосы»

Детективно-мистический сериал о вампирах, которые водятся в Смоленске. Они живут среди людей, отличаются чувством юмора и пьют кровь, которую воруют из больницы. Однако их спокойная жизнь нарушается, когда кто-то начинает убивать людей поблизости от них.

Да, сюжет очень напоминает завязку известной саги «Сумерки», однако во всем остальном «Вампиры средней полосы» совершенно не похожи на шедевр Стефани Майер. Образы вампиров, стилистика сериала, проблемы героев — всё это в корне отличается от романтического романа и приправляется типичным русским юмором.

Для тех, кому надоели типичные красавчики-вампиры, которым все сходит с рук.

«Чики»

Сериал рассказывает истории четырех секс-работниц, которые решают бросить все и открыть фитнес-клуб. Отличный актерский состав в лице Ирины Горбачевой, Ирины Носовой, Варвары Шмыковой и Алены Михайловой. Ну а появляющийся в сериале любимец YouTube-аудитории Антон Лапенко станет прекрасной вишенкой на торте.

Для любителей настоящего феминистского посыла.

«Звоните ДиКаприо!»

Сериал о взаимоотношений двух братьев: Егора и Льва. Они полные противоположности, откуда и проистекает интересная завязка их истории. Это, пожалуй, одна из самых интересных работ Александра Петрова и очень пронзительная драма об эпидемии СПИДа.

Обязателен к просмотру поклонникам и хейтерам Александра Петрова.

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