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В Киеве заявили, что не признают достигнутые без него договоренности США и России

В Киеве заявили, что не признают достигнутые без него договоренности США и России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не допустит договоренностей по поводу государства без его участия в любом формате, в том числе на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве.

"Абсолютно железным правилом, которое мы внедряем: никаких договоренностей об Украине без Украины… Поэтому меня абсолютно не волнует, что президент Байден будет говорить с президентом Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей, достигнутых в любом формате относительно Украины за нашей спиной, без нас. Это жесткая и принципиальная позиция", — сказал дипломат в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, власти не видят риска в достижении таких договоренностей. Байден предложил Путину встретиться во время обострения ситуации в Донбассе и вдоль украинских границ, и Украина должна стать важной темой переговоров. МИД готов оперативно реагировать на любое развитие событий, добавил Кулеба.

Ранее Ruposters писал, что Киев увидел угрозу в сближении Белоруссии и России.

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По материалам: uposters.ru

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