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В Москве отменен общегородской выпускной в Парке Горького

В Москве отменен общегородской выпускной в Парке Горького

В Москве отменен общегородской выпускной в Парке Горького, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Такое решение принято из-за значительного роста числа заболевших коронавирусной инфекцией, в том числе среди школьников. В соответствии с указом мэра Москвы, чтобы снизить рост заболеваемости, в крупных городских парках с 13 июня приостанавливается работа развлекательных объектов.

Отмечается, что школы могут самостоятельно организовать выпускные вечера для одиннадцатиклассников. При этом необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: на входе в здание измерять температуру, в помещениях установить обеззараживающие воздух устройства и дозаторы с антисептиком, а при себе нужно иметь медицинские маски.

В случае хорошей погоды торжественную часть с вручением аттестатов рекомендовано организовать на открытом воздухе. В помещениях школы количество участников будет ограничено, для родственников выпускников предусмотрена видеозапись и онлайн-трансляция школьного праздника.

# Общество
По материалам: edu.ru

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