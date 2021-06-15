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В России хотят ужесточить наказание за сбыт оружия

В России хотят ужесточить наказание за сбыт оружия

00:25  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 1157845-7



Парламентарии предлагают усилить наказание за изготовление, переделку и продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, файеров и дымовых шашек. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на ближайших пленарных заседаниях.  

Документ с изменениями в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы приняли в первом чтении 26 мая. Предлагается установить за незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.

Сейчас максимальный срок — 4 года.

За те же преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору, или с использованием служебного положения, наказание будет строже — от шести до десяти лет тюрьмы со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Сейчас тюремный срок за это составляет от двух до шести лет. Дополнительным квалифицирующим признаком, ведущим к максимальному тюремному заключению, будет совершение преступления с использованием интернета.


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Кроме того, документ выводит незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия (калибра от 20 мм) в отдельную статью Уголовного кодекса. Наказание по ней составит до 15 лет лишения свободы. Также предлагают установить 20-летний тюремный срок за продажу взрывных устройств.

Законопроект приравнивает к оружию файеры, дымовые шашки и другую пиротехнику. Таким образом, за хулиганство с использованием таких предметов будет грозить не штраф, как сейчас, а уголовный срок — до семи лет лишения свободы.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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