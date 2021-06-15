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В свежем рейтинге партий лидируют четыре политсилы

В свежем рейтинге партий лидируют четыре политсилы
По данным опроса Центра Разумкова и Фонда Демократические инициативы, если бы парламентские выборы проходили в середине мая, то шанс попасть в Верховную Раду имели бы четыре партии, еще одна — на грани прохождения.

Данные опроса показали, что за Слугу народа намерены проголосовать 18% опрошенных (28% тех, кто определился и пойдет голосовать).

У Европейской солидарности поддержка установилась на уровне 12,4% и 18,6% соответственно, у Оппозиционной платформы — за жизнь — 10% и 14,1%, у Батькивщины — 8,5% и 12,6%.
Избирательный барьер имеет шансы преодолеть Сила и честь — 4,2% (6,2% тех, кто намерен проголосовать и определился).

Другие партии не преодолевают избирательный порог.

Исследование проведено Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 мая 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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