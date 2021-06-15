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В Украине за полгода открылось в четыре раза больше ФОПов, чем закрылось

В Украине за полгода открылось в четыре раза больше ФОПов, чем закрылось
В Украине с начала 2021 года количество зарегистрированных ФОПов увеличилось на 44 тысячи, при этом прекратили деятельность 12 тысяч физлиц-предпринимателей. Об этом свидетельствуют данные Opendatabot в понедельник, 14 июня.

По состоянию на начало июня число действующих ФОПов составляет 1 931 803. В начале января было зарегистрировано 1 900 012 физлиц-предпринимателей.
В то же время в список наиболее популярных сферы для открытия бизнеса в 2021 году вошли: IT (41% от общего числа открытых ФОПов), розничная торговля (26%), деятельность по обеспечению напитками и едой (9%), предоставление информационных услуг (8%).
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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