В Украине за полгода открылось в четыре раза больше ФОПов, чем закрылось

Лидия Мартынова

В Украине с начала 2021 года количество зарегистрированных ФОПов увеличилось на 44 тысячи, при этом прекратили деятельность 12 тысяч физлиц-предпринимателей. Об этом свидетельствуют данные Opendatabot в понедельник, 14 июня.По состоянию на начало июня число действующих ФОПов составляет 1 931 803. В начале января было зарегистрировано 1 900 012 физлиц-предпринимателей.В то же время в список наиболее популярных сферы для открытия бизнеса в 2021 году вошли: IT (41% от общего числа открытых ФОПов), розничная торговля (26%), деятельность по обеспечению напитками и едой (9%), предоставление информационных услуг (8%).