Ви любуется голым Чонгуком

Лидия Мартынова

Участники южнокорейской к-поп группы BTS вместе уже восемь лет. Не секрет, что айдолы знают друг о друге все. И этим они решили поделиться с поклонниками. BTS рассказали о странной привычке Ви (V), которую они подметили за это время.

Участники BTS давно привыкли к необычным отношениям Чонгука (Jungkook) и Ви. Айдолы не стесняются демонстрировать нежности перед камерами. Некоторые поклонники приписывают им роман и находят всяческие доказательства того, что между парнями больше, чем просто дружба. Ведь не раз было замечено, как Тэхен и Чонгук обнимались, обменивались игривыми взглядами и даже спали вместе! И теперь сами участники BTS решили рассказать о своих наблюдениях. Айдолы отметили, что Ви ведет себя странно, когда тренируется Чонгук.

«Чонгук обычно тренируется без рубашки в тренировочном зале. И, когда это происходит, то Ви всегда приходит в зал и стоит рядом с Чонгуком, наблюдая за ним», – рассказали BTS.

Услышав это, Тэхен начал сильно смущаться и стесняться. А участники продолжили дразнить его. Кажется, парни о чем-то догадываются!

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