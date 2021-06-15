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Выпускные в Московской области пройдут в традиционном очном формате 25 или 26 июня

Выпускные в Московской области пройдут в традиционном очном формате 25 или 26 июня

Выпускные в Московской области пройдут в традиционном очном формате 25 или 26 июня, точную дату выбирает сама школа, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Школы будут проводить мероприятия либо отдельно для каждого класса, либо на свежем воздухе. Родители могут присутствовать на празднике, но только соблюдая меры безопасности. Вопрос сохранения здоровья сейчас в приоритете. Надеюсь, все гости праздничных мероприятий отнесутся с пониманием к установленным требованиям. Их соблюдать необходимо», – сообщила заместитель председателя Правительства Московской области – министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что в целях безопасности общегородские выпускные отменяются.

# Общество
По материалам: edu.ru

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