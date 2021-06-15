Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Вышел трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Вышел трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Вышел трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Вчера Apple TV представил официальный трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях. Актрисы также выступили и исполнительными продюсерами проекта.


В первом сезоне сериала рассказывалось о популярной телеведущей Алекс Леви (героиня Энистон), которая осталась без своего напарника по эфиру Митча Кесслера (персонаж Стива Карелла) — его уволили после обвинений в домогательствах. Замену ему находят в лице провинциальной журналистки Брэдли Джексон (Риз Уизерспун), которая борется за справедливость и правду. Отношения с новой коллегой у Леви сначала не заладились, однако со временем они сблизились и стали преследовать одну цель — публичное разоблачение телевизионной компании, которая в течение многих лет замалчивала неподобающее поведение сотрудников, токсичные отношения внутри коллектива и ущемление женских прав. Закончился первый сезон на том, что Леви уволилась и ушла с телевидения.

Однако во втором сезоне она после долгих препирательств все же вернется на экраны. В заключение трейлера Алекс Леви берет интервью у репортера Лоры Петерсон, которую играет Джулианна Маргулис.

Производство второго сезона шоу было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Сценаристы были вынуждены переписать его сюжет в соответствии с новыми реалиями, так что COVID-19 вниманием в сериале не обделят.

Премьера второго сезона сериала "Утреннее шоу" состоится 17 сентября.


Дженнифер Энистон в сериале "Утреннее шоу"


Дженнифер Энистон и Билли Крудап в сериале "Утреннее шоу"
Риз Уизерспун в сериале "Утреннее шоу"
Джулианна Маргулис в сериале "Утреннее шоу"
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Госдума отменила обязательный техосмотр для ОСАГО
Госдума отменила обязательный техосмотр для ОСАГО
Вышел трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Вышел трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер
Магия цветов: как полевые растения защищают от зла и привлекают удачу
Магия цветов: как полевые растения защищают от зла и привлекают удачу
График ЕГЭ сохраняется на всей территории страны
График ЕГЭ сохраняется на всей территории страны
Анастасия Зырянова назначена заместителем Министра просвещения Российской Федерации
Анастасия Зырянова назначена заместителем Министра просвещения
В Москве отменен общегородской выпускной в Парке Горького
В Москве отменен общегородской выпускной в Парке Горького
Правда ли, что Чимин ездил в Париж в 2019 году вместе с девушкой?
Правда ли, что Чимин ездил в Париж в 2019 году вместе с девушкой?
Президент требует персональной ответственности чиновников за невыплаты врачам
Президент требует персональной ответственности чиновников за
Критерии выбора коммерческой недвижимости под аренду
Критерии выбора коммерческой недвижимости под аренду
Битва платьев: Елена Перминова против Юлии Гаврилиной
Битва платьев: Елена Перминова против Юлии Гаврилиной
Энергетический приворот: как накрепко привязать к себе любимого
Энергетический приворот: как накрепко привязать к себе любимого
Китай возмутился клеветой со стороны стран G7
Китай возмутился клеветой со стороны стран G7

Топ на сегодня

Любовь с первого взгляда, украденное видео, драки и скандалы: история отношений Памелы Андерсон и Томми Ли
Любовь с первого взгляда, украденное видео, драки и скандалы: история
В России отреагировали на идею отдать Украине акции "Северного потока - 2"
В России отреагировали на идею отдать Украине акции "Северного потока
Как одеться, как BTS, и при этом не разориться?
Как одеться, как BTS, и при этом не разориться?
Локдауны во время пандемии привели к неожиданному падению уровня озона, - ученые
Локдауны во время пандемии привели к неожиданному падению уровня
Полезные свойства полыни и сферы ее применения
Полезные свойства полыни и сферы ее применения

Еще по теме

В сети появился первый трейлер сериала "Утреннее шоу" с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон в главных ролях
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун отпраздновали окончание съемок "Утреннего шоу" милым фото
Мария Шарапова снялась в "Утреннем шоу" вместе с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Эшли Грэм и другие на премьере сериала "Утреннее шоу" в Нью-Йорке