Вышел трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун

Вадим Карасев

Вчера Apple TV представил официальный трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях. Актрисы также выступили и исполнительными продюсерами проекта.





В первом сезоне сериала рассказывалось о популярной телеведущей Алекс Леви (героиня Энистон), которая осталась без своего напарника по эфиру Митча Кесслера (персонаж Стива Карелла) — его уволили после обвинений в домогательствах. Замену ему находят в лице провинциальной журналистки Брэдли Джексон (Риз Уизерспун), которая борется за справедливость и правду. Отношения с новой коллегой у Леви сначала не заладились, однако со временем они сблизились и стали преследовать одну цель — публичное разоблачение телевизионной компании, которая в течение многих лет замалчивала неподобающее поведение сотрудников, токсичные отношения внутри коллектива и ущемление женских прав. Закончился первый сезон на том, что Леви уволилась и ушла с телевидения.

Однако во втором сезоне она после долгих препирательств все же вернется на экраны. В заключение трейлера Алекс Леви берет интервью у репортера Лоры Петерсон, которую играет Джулианна Маргулис.

Производство второго сезона шоу было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Сценаристы были вынуждены переписать его сюжет в соответствии с новыми реалиями, так что COVID-19 вниманием в сериале не обделят.

Премьера второго сезона сериала "Утреннее шоу" состоится 17 сентября.





Дженнифер Энистон в сериале "Утреннее шоу"





Дженнифер Энистон и Билли Крудап в сериале "Утреннее шоу"Риз Уизерспун в сериале "Утреннее шоу"Джулианна Маргулис в сериале "Утреннее шоу"