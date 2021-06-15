За пьяную езду могут лишить не только прав, но и перспектив купить оружие

Анастасия Иванова

Лицензию не выдадут и за передачу автомобиля нетрезвому наезднику

17:48 Автор: Юлия Сапрыгина

Кроме пьяниц оружие предлагают не выдавать рецидивистам. Ранее депутаты уже обсудили медицинские противопоказания к владению оружием. Такие поправки в соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении 26 мая. Однако парламентарии решили на этом не останавливаться и серьёзно доработали документ ко второму чтению, которое прошло 15 июня.

Огонь на поражение

В соответствии с новыми изменениями граждане, попавшиеся на управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или же передавшие свою машину для вождения нетрезвому, не смогут получить лицензию на оружие в течение года.

«Как показывает практика, люди, которые позволяют себе выпивать за рулём, часто склонны и к другим правонарушениям, — прокомментировал «Парламентской газете» нововведение один из авторов проекта закона, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. — Часто такие люди прямо на дороге выхватывают оружие и применяют его на поражение. Именно поэтому была внесена данная норма».

Кроме того, лицензию на оружие предлагают не выдавать лицам, которые имеют снятую или погашенную судимость за умышленное преступление с применением насилия в отношении несовершеннолетних.

«Несовершеннолетние — наравне с пожилыми людьми одна из самых незащищённых категорий наших граждан. Люди, которые совершают преступления в отношении более слабых относятся к психически не устойчивым. Мы предлагаем запретить им выдачу лицензии на оружие», — пояснил Выборный.

Ещё одно ограничение касается судимости за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, а также за преступление террористического характера и преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.

Выборный: в вопросе ужесточения правил оборота оружия нужно ориентироваться на интересы граждан

Уже выданную лицензию теперь могут и отобрать, например, у тех, кто не предъявил огнестрел для осмотра или же не предоставил доступ к месту его хранения контролирующим органам.

А тем, кто ранее приобрёл списанное оружие, полагается добровольно уведомить об этом факте соответствующие органы не позднее одного года со дня вступления закона в силу.

Наркотики в крови

Напомним ранее, депутаты уже одобрили в первом чтении поправки в закон об оружии. Они касались ужесточения требований к медкомиссиям, которые выдают соответствующие заключения.

Согласно проекту закона, в России впервые может появиться понятие «медицинские противопоказания к владению оружием». Их перечень предложено определять правительство.





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Кроме того, могут быть изменены правила работы самих медкомиссий. Так выдавать разрешение на владение оружием смогут только государственные или муниципальные медорганизации.

А сам процесс обследования должен включать психологическое тестирование претендента и сдачу анализов на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. Такие медицинские заключения предлагают размещать в электронном реестре здравоохранения, к которому дадут доступ Росгвардии.

Уроки Казани

Усилить контроль за выдачей оружия в России поручил президент Владимир Путин. Такое решение было принято после массового расстрела в казанской гимназии.

Потерявший оружие может больше никогда его не получить

11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев из гладкоствольного ружья расстрелял девять человек. Ранее комиссия выдала Галявиеву медсправку на право владения оружием, несмотря на серьезное заболевание мозга.

Ужесточение правил получения лицензии, хранения и изъятия оружия в Думе обсуждались и ранее, заявил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн. Трагедия в Казани только подстегнула этот процесс.

Предполагается, что документ вступит в силу с первого марта 2022 года. До этого срока Правительство разработает соответствующие подзаконные акты.

Также на пленарном заседании 15 июня депутаты одобрили во втором чтении внесение изменений в Уголовный кодекс. Поправки касаются усиления ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

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