Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » За пьяную езду могут лишить не только прав, но и перспектив купить оружие

За пьяную езду могут лишить не только прав, но и перспектив купить оружие

За пьяную езду могут лишить не только прав, но и перспектив купить оружие
Лицензию не выдадут и за передачу автомобиля нетрезвому наезднику

17:48  Автор: Юлия Сапрыгина



Кроме пьяниц оружие предлагают не выдавать рецидивистам. Ранее депутаты уже обсудили медицинские противопоказания к владению оружием. Такие поправки в соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении 26 мая. Однако парламентарии решили на этом не останавливаться и серьёзно доработали документ ко второму чтению, которое прошло 15 июня.

Огонь на поражение

В соответствии с новыми изменениями граждане, попавшиеся на управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или же передавшие свою машину для вождения нетрезвому, не смогут получить лицензию на оружие в течение года.

«Как показывает практика, люди, которые позволяют себе выпивать за рулём, часто склонны и к другим правонарушениям, — прокомментировал «Парламентской газете» нововведение один из авторов проекта закона, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. — Часто такие люди прямо на дороге выхватывают оружие и применяют его на поражение. Именно поэтому была внесена данная норма».

Кроме того, лицензию на оружие предлагают не выдавать лицам, которые имеют снятую или погашенную судимость за умышленное преступление с применением насилия в отношении несовершеннолетних.

«Несовершеннолетние — наравне с пожилыми людьми одна из самых незащищённых категорий наших граждан. Люди, которые совершают преступления в отношении более слабых относятся к психически не устойчивым. Мы предлагаем запретить им выдачу лицензии на оружие», — пояснил Выборный.

Ещё одно ограничение касается судимости за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, а также за преступление террористического характера и преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.

Выборный: в вопросе ужесточения правил оборота оружия нужно ориентироваться на интересы граждан


Уже выданную лицензию теперь могут и отобрать, например, у тех, кто не предъявил огнестрел для осмотра или же не предоставил доступ к месту его хранения контролирующим органам.

А тем, кто ранее приобрёл списанное оружие, полагается добровольно уведомить об этом факте соответствующие органы не позднее одного года со дня вступления закона в силу.  

Наркотики в крови

Напомним ранее, депутаты уже одобрили в первом чтении поправки в закон об оружии. Они касались ужесточения требований к медкомиссиям, которые выдают соответствующие заключения.

Согласно проекту закона, в России впервые может появиться понятие «медицинские противопоказания к владению оружием». Их перечень предложено определять правительство.


Читайте также:

• Осуждённым за экстремизм предложили не выдавать лицензии на оружие • Госконтроль за оборотом оружия ужесточат • Штрафы за публикацию инструкций по переделке оружия могут повысить

Кроме того, могут быть изменены правила работы самих медкомиссий. Так выдавать разрешение на владение оружием смогут только государственные или муниципальные медорганизации.

А сам процесс обследования должен включать психологическое тестирование претендента и сдачу анализов на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. Такие медицинские заключения предлагают размещать в электронном реестре здравоохранения, к которому дадут доступ Росгвардии.

Уроки Казани

Усилить контроль за выдачей оружия в России поручил президент Владимир Путин. Такое решение было принято после массового расстрела в казанской гимназии.

Потерявший оружие может больше никогда его не получить


11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев из гладкоствольного ружья расстрелял девять человек. Ранее комиссия выдала Галявиеву медсправку на право владения оружием, несмотря на серьезное заболевание мозга.

Ужесточение правил получения лицензии, хранения и изъятия оружия в Думе обсуждались и ранее, заявил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн. Трагедия в Казани только подстегнула этот процесс.

Предполагается, что документ вступит в силу с первого марта 2022 года. До этого срока Правительство разработает  соответствующие  подзаконные акты.

Также на пленарном заседании 15 июня депутаты одобрили во втором чтении внесение изменений в Уголовный кодекс. Поправки касаются усиления ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.


#оружие

Ещё материалы: Анатолий Выборный, Александр Хинштейн


51
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

BLACKPINK презентуют пятую солистку
BLACKPINK презентуют пятую солистку
ТОП-5: Классные русские сериалы, которые стоит смотреть
ТОП-5: Классные русские сериалы, которые стоит смотреть
Полезные свойства меда и его применение в обрядах и ритуалах
Полезные свойства меда и его применение в обрядах и ритуалах
Максим Галкин опубликовал новое селфи с Аллой Пугачевой
Максим Галкин опубликовал новое селфи с Аллой Пугачевой
Рособрнадзор представил предварительные итоги ЕГЭ-2021 по литературе, географии, химии и русскому языку
Рособрнадзор представил предварительные итоги ЕГЭ-2021 по литературе,
Школьница из Белгородской области победила в конкурсе рисунков «Сад памяти глазами детей»
Школьница из Белгородской области победила в конкурсе рисунков «Сад
Магистранты Омского педагогического университета создали специальные пособия для детей с нарушениями зрения
Магистранты Омского педагогического университета создали специальные
Зеленский: МВФ несправедлив к Украине, выдвигая ей те же требования, что и другим странам
Зеленский: МВФ несправедлив к Украине, выдвигая ей те же требования,
Маори, возможно, достигли Антарктиды на тысячу лет раньше европейцев
Маори, возможно, достигли Антарктиды на тысячу лет раньше европейцев
Госдума отменила обязательный техосмотр для ОСАГО
Госдума отменила обязательный техосмотр для ОСАГО
Вышел трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
Вышел трейлер второго сезона сериала "Утреннее шоу" с Дженнифер
Магия цветов: как полевые растения защищают от зла и привлекают удачу
Магия цветов: как полевые растения защищают от зла и привлекают удачу

Топ на сегодня

"Я не одобряю комментарий Нателлы": Лобода впервые о скандале между Киркоровым и ее экс-продюсером
"Я не одобряю комментарий Нателлы": Лобода впервые о скандале между
"А че ты пельмень свой закрыла?": Виктория Дайнеко возбудила фанатов, раздвинув ноги перед камерой
"А че ты пельмень свой закрыла?": Виктория Дайнеко возбудила фанатов,
Редкие заговоры от болезней
Редкие заговоры от болезней
От Боуи до Рианны и Дженнифер Лопес: 13 клипов, по которым можно изучать моду
От Боуи до Рианны и Дженнифер Лопес: 13 клипов, по которым можно
Российские бомбардировщики отбомбятся под Воронежом
Российские бомбардировщики отбомбятся под Воронежом

Еще по теме

Люди с судимостями не смогут получить лицензию на оружие
Госдума рассмотрит законопроект о запрете продажи пневматики подросткам
Жители Техаса могут носить оружие в публичных местах
Охотникам и спортсменам разрешат самим снаряжать патроны