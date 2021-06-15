Заговоры на урожай: как собрать дары леса и не заблудиться

Вадим Карасев

Дары леса собирают повсеместно, и в прежние времена наши предки использовали заговоры, чтобы найти хороший урожай и при этом не заблудится в лесу. Благодаря их знаниям и в современном мире можно подружиться с лесом, благополучно собрать его дары и беспрепятственно вернуться домой.

Поход в лес всегда связан с риском, ведь заблудиться можно даже в знакомом месте. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют соблюдать правила безопасности, чтобы не заблудиться. Кроме этого, лес всегда считался живым организмом, который охраняют потусторонние сущности. Считается, что именно они берегут покой природы и наказывают тех, кто неуважительно относится к растениям. В прежние времена в лес никогда не ходили с пустыми руками, оставляя дары на опушке и обязательно читая заговоры, чтобы обезопасить себя.

Заговор на сбор урожая в лесу

Отправляясь на сбор грибов, ягод, орехов или целебных трав, важно захватить с собой подношение лесному хозяину. Это могут быть орехи, мед, сладкая каша. Их оставляют перед входом в лес, кланяясь и приговаривая:

«В лес по нужде иду, больше, чем надо, не возьму. Хозяин, дары прими, меня на хорошее место отведи».

После этого собирают необходимое, а перед выходом из леса вновь кланяются со словами:

«За дары благодарю, домой не с пустыми руками ухожу. Лес в чистоте оставляю, благополучия ему желаю».

После этого из леса выходят, не оглядываясь.

Заговор, чтобы не заблудиться

В лесу можно запросто заплутать, и для того, чтобы этого не произошло, наши предки пользовались хитростью, надевая один из предметов одежды наизнанку. Перед входом в лес важно поздороваться, попросить прощения за беспокойство, а затем прочитать заговор, стоя лицом в направлении своего дома:

«В лес захожу, ориентиры не теряю. Как нужное соберу, так и тропинку к дому найду».

Такой заговор поможет уберечься от проделок лешего, который может завести в незнакомые места и заставить поблуждать по лесу.

Заговор на сбор ягод

Собирать душистую землянику, сочную чернику или иные ягоды любят многие. Полезные дары леса помогают запастись витаминами, а также вылечиться от недугов. Для того, чтобы набрать необходимое количество ягод и не заплутать в лесу, важно перед входом в лес оставить угощение на опушке или пне, а затем проговорить:

«Не корысти ради в лес иду — пропитание собираю, здоровье поправляю. Позволь мне, лес, ягод набрать, да не заплутать».

Важным правилом остается сбор необходимого количества ягод. Тем, кто жадничает, леший может навредить, заставив поплутать или вернуться домой ни с чем.

Заговор на сбор грибов

Найти красивые крепкие грибы, провести время в лесу и подышать свежим воздухом — отличное времяпровождение. Для того, чтобы сбор урожая не превратился в изматывающее испытание, перед входом лес оставляют дары и читают заговор:

«В лес захожу, его приветствую. Лишнего не беру, раздора не несу. Кусты не ломаю, животных не истребляю».

Найденные грибы бережно срывают, и за каждый говорят слова благодарности. Доброе отношение и чистые помыслы помогут найти необходимые грибы и вернуться домой с богатой добычей. Тем, кому важно собрать определенный вид грибов, стоит поговорить с лешим, попросить его вывести на заветную полянку и обязательно оставить несколько грибов на веточках, чтобы угостить лесных обитателей.