Зеленский: МВФ несправедлив к Украине, выдвигая ей те же требования, что и другим странам

Вадим Карасев

Требования, выдвигаемые Украине Международным валютным фондом (МВФ), несправедливы, считает президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства признал, что МВФ ставит Киеву те же условия, что и другим странам, однако он считает, что это неправильно, поскольку Украина "восьмой год находится в состоянии войны" и в связи с этим вынуждена "по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ".

Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги на приоритеты не с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное.

Зеленский подчеркнул, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ важно для экономической стабильности и инвестиционного климата страны, поскольку к программе фонда привязаны и другие программы финансовой поддержки.

"Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали", — резюмировал президент.

В начале июня 2020 года МВФ одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в $5 млрд. Страна уже получила первый транш в размере $2,1 млрд. В декабре 2020 года миссия МВФ на Украине начала свою работу по пересмотру программы stand-by, однако она завершилась без результата в связи с недостаточным прогрессом страны в плане реформ.