Зеленский о деолигархизации: будут новые законодательные инициативы

Лидия Мартынова

В Украине подготовили законопроект об олигархах. Однако, готовятся и другие законодательные инициативы по этому вопросу.Об этом заявил во время форума "Украина 30" президент Украины Владимир Зеленский."У нас есть понятный план. Это первый мощный шаг - закон о деолигархизации. Далее будет еще несколько законодательных инициатив. Они будут легче. Надо будет пройти первый, такой самый сложный этап", - отметил он.Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. Они оба подпадают под соответствующие критерии.