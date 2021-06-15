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Зеленский о деолигархизации: будут новые законодательные инициативы

Зеленский о деолигархизации: будут новые законодательные инициативы
В Украине подготовили законопроект об олигархах. Однако, готовятся и другие законодательные инициативы по этому вопросу.

Об этом заявил во время форума "Украина 30" президент Украины Владимир Зеленский.
"У нас есть понятный план. Это первый мощный шаг - закон о деолигархизации. Далее будет еще несколько законодательных инициатив. Они будут легче. Надо будет пройти первый, такой самый сложный этап", - отметил он.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. Они оба подпадают под соответствующие критерии.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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