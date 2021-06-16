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15 июня проходит ЕГЭ по обществознанию

15 июня проходит ЕГЭ по обществознанию


ЕГЭ по обществознанию продолжает аттестационную кампанию 2021 года, на участие в нем заявились более 347 тысяч человек, из них более 315 тысяч – выпускники текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Это второй по популярности предмет по выбору у выпускников после профильной математики», – уточняется в информационном релизе.

Для проведения экзамена планируется задействовать 4890 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), из них 599 – в труднодоступных отдаленных местностях, 248 – на дому, 15 – в медицинских учреждениях, 24 – при специальных учреждениях закрытого типа.  

Во всех ППЭ в ходе экзамена будет вестись видеонаблюдение. 

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий: 20 заданий с кратким ответом и 9 – с развернутым. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.

Свои результаты участники ЕГЭ по обществознанию узнают не позднее 30 июня.

# Общество
По материалам: edu.ru

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