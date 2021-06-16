Агата Муцениеце о сексе после родов и поведении мужчин: "Говорят, сама разбирайся, как меня ублажать"

Вадим Карасев

32-летняя актриса Агата Муцениеце успевает не только сниматься в кино, но и ведет свой канал на YouTube MamBook, в котором говорит о материнстве и поднимает многие актуальные для женщин проблемы. Ее последний выпуск был посвящен теме секса после родов.

Собеседницей Муцениеце стала супруга солиста группы "Хлеб" Елена Панарина. В беседе с актрисой она призналась, что долго восстанавливалась после родов, из-за чего страдала ее сексуальная жизнь.

Я после родов восстанавливалась год. Никакие смазки не помогали. Было сложно. А мне говорили, что максимум три — шесть месяцев — и все будет хорошо. Не нужно переживать. Но ситуация такова, что и до года доходит,

— отметила Елена.





Агата Муцениеце согласилась с мнением сексолога Ольги Василенко, которая отметила, что мужчины должны помогать женщинам в решении этой проблемы, а не перекладывать ее на партнершу.Мужчины считают, что все должно произойти само собой: "Ты мать, сама разбирайся со своим телом, с этим младенцем, с тем, как меня ублажать". Как правильно мужчине себя вести в этой ситуации? Есть же какие-то советы, чтобы мальчики понимали, что тут не только от женщины все зависит, супруг тоже должен помогать, быть рядом,

— сказала актриса.





Агата Муцениеце воспитывает двоих детей от 33-летнего бывшего мужа Павла Прилучного: восьмилетнего Тимофея и пятилетнюю Мию. С Прилучным она развелась год назад. После развода родителей дети остались жить со своей мамой, но и с папой они видятся довольно часто.





Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Говоря о воспитании детей, Агата сказала, что часто сталкивалась с проблемой навязывания ей своего мнения другими матерями, которые пытались ее чему-то учить. Поэтому она удалилась из всех родительских чатов и с "мамских" форумов.





Агата Муцениеце и Павел Прилучный с детьми