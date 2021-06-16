Александр Розенбаум рассказал про рак: » Живи дальше со своим гребенным ресурсом»

Лидия Мартынова

Александр Розенбаум решился ответить хейтерам, которые глумятся над его болезнью. Напомним, слухи о том, что артист серьезно болен появились несколько лет назад. Сам Александр не раз отвергал подобные догадки. Однако журналистам тогда стало известно, что Розенбаум перенес сложнейшую операцию по удалению опухоли. Недавно же Лариса Долина спровоцировала новую волну слухов, разместив фотографию Александра у себя в Instagram.

На ней подписчики заметили, как сильно осунулся и побледнел артист. Многие отметили, что Розенбаум выглядит изнеможенным. И, кажется, терпение артиста лопнуло. Сегодня он опубликовал ролик в Instgaram, в котором появился бодрым и активным. Розенбаум с юмором предложил подписчикам посмотреть, как он борется с раком головного мозга.

«Мне сегодня 120 или 110 отжимать от груди? А того фраера, который придумал все остальное, не хочется раскручивать. Живи дальше спокойно со своим гребенным ресурсом. И придумывай ерунду дальше», – отметил Александр.

Поклонники Розенбаума поблагодарили его за такой прекрасный ответ. В комментариях пользователи сети пожелали артисту долгих лет жизни и крепкого здоровья.

[media=https://www.instagram.com/p/CQJKKkKCBxi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

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