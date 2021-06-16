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Астрологи назвали идеальные даты для свадеб летом 2021 года

Астрологи назвали идеальные даты для свадеб летом 2021 года

Все влюбленные хотят не просто жениться, а выбрать для этого особенный день. Очень полезно выбирать день для свадьбы на основе астрологических прогнозов. Эксперты рассказали, какие дни будут идеальными с этой точки зрения.


Для начала следует отметить, что перечисленные далее даты подходят не только для торжества, но и для самого подписания бумаг и получения штампа в паспорте, а также для венчания. Не забывайте также следить за свадебными приметами, чтобы совместная жизнь была счастливой.

21 июня

Летнее солнцестояние — энергетически идеальный день для свадьбы. Это будет день расцвета энергии Солнца, созидательной, мощной и яркой. Свадьба, запланированная на 21 июня, будет просто незабываемой. 

23 июня

Венера, покровительница любви, в этот день будет находиться в противостоянии с Плутоном — планетой, которая ведает общением и судьбой. Это весьма благоприятный аспект, так что в этот день можно связать свой союз узами брака или обвенчаться. Также астрологи считают, что это очень благоприятный день для знакомства с родителями второй половинки.


10 июля

Еще одно ночное светило, которое ведает любовью и помогает молодоженам, — Луна. 10 июля — Новолуние в самом семейном Знаке Зодиака — Раке. Это очень удачный день для заключения брачного союза.

22 июля

22.07.2021 Венера вновь выйдет на сцену. Это будет день ее перехода в Знак Девы. В этот день большинство людей будет делать ответственные шаги максимально осторожно. Астрологи считают, что 22 июля очень хорошо не только жениться, но и делать предложение руки и сердца. Дополнительную удачу влюбленным во время заключения союза подарит в этот день оппозиция Венеры и Юпитера.

16 августа

В этот день свершится переход Венеры в Знак Весов, в котором планета чувствует себя, пожалуй, лучше и свободнее всего. Даже самые сложные свадьбы должны будут пройти по плану. В этот день не будет ни конфликтов между гостями, ни непредвиденных сложностей. Это лучший день для свадьбы в августе и в целом летом 2021 года. В свете такого события следующие три-четыре дня тоже будут довольно благоприятными.


23 августа

Когда первый день убывающей Луны проходит под влиянием стихии Воды, он является отличным днем для заключения брака и зачатия ребенка. В этот день Луна будет убывать в Знаке Рыб, поэтому практически любая свадьба будет очень успешной.

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По материалам: dailyhoro.ru

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