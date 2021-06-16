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"Больше не могу бороться за жизнь": экс-супруга Аршавина опубликовала прощальное письмо

"Больше не могу бороться за жизнь": экс-супруга Аршавина опубликовала прощальное письмо

38-летняя Алиса Казьмина недавно откровенно рассказала подписчикам о своей серьезной болезни — ей якобы диагностировали аутоиммунный некроз. Звезда пожаловалась, что у нее не осталось сил бороться с недугом, сообщает "Экспресс газета".

По данным издания, Алиса Казьмина опубликовала на своей странице в инстаграме прощальное послание, напугавшее ее поклонников.

"Это даже не пост, это крик души. Прости меня, бабуля и детки, у меня больше нет сил. Сегодня они закончились. И силы, и воля, и терпение. Ничего не получается у меня, ни со здоровьем, ни с самой жизнью, я почти дохожу до двери, как она закрывается, и сегодня закрылась последняя. Многие будут писать жертва, бумеранг, карма. Я за все грехи заплатила сполна. И просила прощения. Не просила у бабули. Знаю, что будет расстроена, она очень сильная по жизни. Но у меня опустились руки. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше", - написала звезда.

По словам женщины, это ее последний пост в соцсети. Алиса Казьмина пожаловалась, что у нее и ее детей "забрали все".

"Просто потому что так захотелось. Я без сил, кто просил яростно о моих мольбах перед другими людьми, так вот – я уже стою на коленях, так случилось за два дня. И мне с них уже не подняться", - цитирует экс-супругу Аршавина "Комсомольская правда".

Напомним, бывшая жена Андрея Аршавина недавно впервые раскрыла подписчикам свой страшный диагноз.

Уже было две операции. Это пожирающий с лобной доли мозга аутоиммунный некроз с вторичным васкулитом. Режет все на своем пути: хрящи, слизистые, челюстно-лицевые ткани. Пока только гормоны помогают приостанавливать аутоиммунный процесс некроза.

Бывшая супруга Андрея Аршавина пожаловалась на свое состояние, говоря с журналистами сквозь слезы.

Моя жизнь похожа на край обрыва. Я в полном бессилии и отчаянии. Мне даже говорить больно: и физически, и морально. Кто-то очень хочет уничтожить меня, а детей оставить без мамы. И пока сила воли, и мои родные охраняют меня, я держусь.

Уже на протяжении нескольких месяцев каждое утро Казьминой начинается с уколов, которые избавляют женщину от постоянных болей. "Вторая операция дала лишь временную ремиссию, мнимое благополучие. Мы долго не могли найти доктора, который во всем бы разобрался. А болезнь разрушала и разрезала челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри. Неопределенность по сей день, что будет со мной дальше", — рассказала звезда "Стархиту".

В феврале мать 38-летней Алисы Казьминой сообщила, что ее дочь попала в реанимацию, проведя 4 дня в коме. Как выяснилось, причиной этого стал острый панкреатит. "Ты вернулась к нам...., моя девочка. 8 дней в реанимации, 4 дня в искусственной коме. 8 дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить!!!" — написала тогда мама Алисы на своей странице в инстаграме. Не прошло и месяца, как бывшая жена футболиста была вновь госпитализирована — на этот раз у нее диагностировали коронавирус.

Как писал NEWSTES, ранее Погребняк осудила Аршавина, призвав помочь бывшей жене.

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По материалам: uposters.ru

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