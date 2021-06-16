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Бузова отказалась принимать извинения Губерниева за публичное унижение в эфире: «А лучше не хамить»

Менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский поделился своими мыслями на счет случившегося в эфире программы «Все на матч» в интервью «iReactor» и заявил, что язвительный ведущий Дмитрий Губерниев «должен извиниться за все», что произошло из-за его агрессивного настроения в сторону приглашенной гостьи, которая только и хотела сказать пару теплых слов о футболе и поддержать спортсменов в борьбе за лидерство.

Несмотря на то, что Губерниев после очевидного выговора соизволил попросить Бузову «не обижаться» в Telegram-канале, менеджер звезды отметил, что Ольга не собирается принимать его извинения, ведь, по сути, как таковых сожалений никто от него так и не увидел, а небольшая заметка в социальной сети вовсе не выглядит как искреннее раскаяние. «Где он извинился? Мы этого не видели. Надо извиняться там, где хамил, а лучше не хамить», — констатирует Антон.

Богославский припомнил комментатору также и старые грешки, отметив, что тот обязан извиниться не только за постыдный эфир, который лишь показал его невоспитанность, но и за оскорбления Ольги в прошлом, которых, если посчитать, наберется поразительное множество. «Он должен извиниться за все оскорбительные сообщения, посты и свои комментарии не только в соцсетях, но и своих комментаторских эфирах», — озвучил точку зрения помощник звезды.

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# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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