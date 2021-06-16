Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о борьбе с заболеванием: "Простите меня, у меня больше нет сил"

Вадим Карасев

Несколько месяцев назад у бывшей супруги Андрея Аршавина Алисе Казьминой диагностировали тяжелое аутоиммунное заболевание. Она уже перенесла несколько операций, из-за которых частично пострадал ее нос — его она теперь вынуждена прикрывать на снимках.

Справиться с болезнью 38-летней Алисе пока не удается. И если раньше она сохраняла позитивный настрой, то теперь готова опустить руки. В своем инстаграме она рассказала, что у нее больше нет сил бороться, и попросила прощения у своих родных.





Простите меня, бабуля и детки, у меня больше нет сил. Сегодня они закончились. И силы, и воля, и терпение. Ничего не получается у меня ни со здоровьем, ни с самой жизнью, я почти дохожу до двери, которая закрывается, и сегодня закрылась последняя. Многие будут писать: жертва, бумеранг, карма. Я за все грехи заплатила сполна. И просила прощения. Но у меня опустились руки. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни за то, чтобы вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше,

— написала она.

Алиса Казьмина воспитывает троих детей: сына Алексея и дочь Алису от первого мужа Алексея Казьмина и четырехлетнюю дочь Есеню от второго супруга Андрея Аршавина. Недавно он отсудил у Алисы дом, в котором она жила вместе с детьми.

У меня и моих детей забрали все. Просто потому что так захотелось. Я без сил, я уже стою на коленях, так случилось за два дня. И мне с них уже не подняться. Мои милые, самые любимые детки, мои единственные бабушка и мамочка, простите меня за опустившиеся руки. Я дальше не могу идти вперед. Я не могу бороться против ветряных мельниц,

— рассказала Казьмина.





В заключение Казьмина написала, что это ее последний пост, и извинилась перед родными за то, что доставила им столько хлопот.

Я уже год больна, с разрезанным лицом, абсолютно без здоровья, без сил, потому полностью отобрала собственную жизнь своей мамы, посадив возле себя. Теперь мы остались на улице. Прости, бабушка, что я совсем забросила тебя, простите, дети, что так и не смогла выздороветь, обеспечить вас и сохранить вам достойную жизнь, да и просто быт, и, мама, прости, что так и не смогла все побороть и выстроить жизнь, да хотя бы просто дать вам жилье. Спасибо подписчикам, которых стало так много, которые, не зная меня, все это время искренне поддерживали меня и предлагали свою помощь. Это делало меня сильнее. Это на сегодняшний день мой последний пост,

— заключила она.





Алиса Казьмина с дочерьми

Подписчиков Казьминой ее сообщение очень взволновало — они призывают ее не опускать руки и не сдаваться, несмотря ни на что.

Алиса! Не падайте духом! Все будет хорошо!Держитесь, не сдавайтесь! Алиса, держитесь, ради детей все равно держитесь.Алиса, все наладится, обязательно наладится! У вас замечательные дети, они вас очень любят, вы справитесь, мы желаем вам сил и скорейшего выздоровления,

— пишут ей фолловеры.