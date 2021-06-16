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«Человек с бревна»! Предполагаемая любовница Курбана Омарова унизила Ксению Бородину

Последние полтора месяца активно обсуждается разлад в паре Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Появились разговоры, что супруги планируют развестись, да и сама Ксения дает понять подписчикам, что муж перед ней в чем-то провинился, а она не может его простить.

В начале этой недели появились новости о предполагаемой любовнице Курбана. Фанаты уверены, что у Омарова что-то было с бывшей участницей «Дома-2» Лерой Фрост. Теперь же и вовсе Лера провела прямой эфир и высказалась в адрес Ксении Бородиной.

Фрост подтвердила, что Бородина и Омаров расстались. Кроме того, она назвала причину разрыва. Оказывается, Курбан просто устал от постоянных претензий Ксении. Лера уточнила, что Курбан всегда приходил в их общую компанию «забитым», потому что Бородина его постоянно доводила тем, что боялась потерять.

Фрост заявила, что у них с Омаровым ничего не было, а они просто знакомые, которые иногда встречаются в общей компании. «Человек с бревна, блин. Человек, который кроме своего бревна ни к чему и никак. Человек, которая мужа своего допекла», – так отозвалась о Ксении Лера Фрост.

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По материалам: popcake.tv

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