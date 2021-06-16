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Чонгук о том, почему больше не хочется общаться с АРМИ: «Ранит их предательство»

«Представьте, что у вас был близкий друг, которому вы бесконечно доверяли и он внезапно начал пускать сплетни за вашей спиной. Есть ли желание вернуться к общению с ним?»

Не секрет, что Чонгук (Jungkook) стал гораздо реже появляться в трансляциях и эфирах, отвечать на личные сообщения АРМИ и публиковать контент из личной жизни (разумеется, не любовной ее части, ведь таких фотографий мы, кажется, не дождемся никогда!). И, хотя, Куки не говорил о причинах своего отстранения от общения с фанатами слишком явно, хорошо знающие его поклонники прекрасно поняли мягкие намеки, когда айдол упоминал некоторый дискомфорт при общении с отдельными личностями из ряда слушателей.

Он также уделял особое внимание теме сломленного доверия и предательства, утверждал, что именно такие вещи ранят его больше всего. Отказавшись от прямого контакта с общественностью Макнэ попытался избавить себя от токсичности, грязных слухов и распространения скандалов недовольными каждой деталью из жизни айдолов нетизенов. Пожалуй, с такой проблемой сталкивается каждый знаменитый человек. Кто-то решает ее путем наплевательского отношения и борьбой с собой, а кто-то закрывается, пытаясь закутаться в личном «коконе» и не выходить из зоны комфорта.

Сообщение Чонгук о том, почему больше не хочется общаться с АРМИ: «Ранит их предательство» появились сначала на POPCAKE.

# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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