Финские болельщики остались недовольны работой российской погранслужбы

Вадим Карасев

Автобус с болельщиками из Финляндии 2,5 часа стоял на пограничном контроле при въезде на территорию России. На протяжении всего этого времени российские пограничники тестировали фанатов на коронавирус, пишет издание Ilta-Sanomat.

Транспортное средство прибыло на пограничный пункт в 14:28, а в гостиницу пассажиры попали только после 9 часов вечера. Тестирование на COVID-19 проходило очень медленно, так как этим занимался всего один сотрудник, уточнил представитель Ассоциации болельщиков сборной Финляндии (SMJK).

Двое финнов не смогли попасть в страну — один из них не получил Fan ID, а у другого возникли проблемы с визой. Всего SMJK забронировала для любителей футбола около 700 рейсов во вторник, которые должны отправляться каждый час. Также не менее 1000 туристов планируют приехать в РФ самостоятельно.

По словам главы оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексея Сорокина, ему ничего неизвестно об этой ситуации. Если этот инцидент все же будет доведен до организации, то в случившемся постараются разобраться и помочь иностранцам со въездом в Россию без "приключений".

Ранее Ruposters писал, что в Дании обрадовались запрету на посещение российскими болельщиками территории страны.

