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Госдума приняла закон о налоговых новациях сразу в нескольких сферах

Госдума приняла закон о налоговых новациях сразу в нескольких сферах

Тема: Пленарное заседание Госдумы 16 июня 2021 года


14:28  Автор: Евгения Филиппова


Законопроект: № 1170972-7



Субсидии, которые получает малый и средний бизнес от государства, не будут облагать НДС, НДФЛ и налогом на прибыль, а инвалиды с детства и дети-инвалиды освобождаются от госпошлины при подаче заявления в суд.

Такой закон Госдума приняла в окончательном третьем чтении на заседании Госдумы 16 июня.

Согласно документу, субсидии малому и среднему бизнесу, в том числе, субсидии, не будут облагать НДС, НДФЛ и налогом на прибыль, если такие мер  поддержки предусмотрены на государственном и муниципальном уровне.

Принятые поправки также предполагают, что к безнадёжным долгам отнесут кредиты, которые предоставляются юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям  с 1 января по 31 декабря 2021 года на восстановление предпринимательской деятельности.


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Категории лиц, в отношении которых действует льгота в размере 50 процентов на госпошлину при обращении к нотариусу, расширяются инвалидами с детства и детьми-инвалидами (их опекунами). Кроме того, поправками предусматривается освобождение граждан этих категорий от выплаты госпошлины при обращении в суды.

Кроме этого, удалось согласовать и включить в закон продление льготы по НДС по внутренним аваиаперевозкам, сообщил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Это позволит удержать цены на авиаперелёты, что особенно важно сейчас», — сказал он.

Кроме этого, законопроект устанавливает ставки акцизов на 2024 год и уточняет налоговые льготы для компаний, в том числе, занимающихся переработкой полезных ископаемых, например, нефти и сжиженного природного газа.

Акцизы на табак и алкоголь будут уверенно расти до 2024 года


«Что касается вопросов по обратному акцизу и поддержки нефтеперерабатывающих производств, мы специально пошли на то, чтобы помочь предприятиям нефтепереработки модернизировать своё оборудование и сделать производство нефтепродуктов современным, качественным, с тем, чтобы наши предприятия не понесли никаких издержек от налогового манёвра», — сказал на заседании министр финансов Антон Силуанов.

Андрей Макаров, комментируя принятия документа, отметил, что редко один закон может решить сразу такой широкий спектр вопросов.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.


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По материалам: pnp.ru

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