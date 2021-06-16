Институт Конфуция ВГСПУ провел День культуры Китая для учащихся гимназии № 3

Влада Некрасова

Институт Конфуция Волгоградского государственного социально-педагогического университета провел День культуры Китая для учащихся гимназии № 3, сообщает пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участие более 100 ребят из пяти отрядов школьного летнего лагеря, работающего на базе гимназии. Они познакомились с основами китайской письменности, выучили свои первые иероглифы, попробовали свои силы в народном прикладном искусстве цзяньчжи (вырезание из бумаги) и в традиционных китайских видах спорта: ушу и т. д.