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Институт Конфуция ВГСПУ провел День культуры Китая для учащихся гимназии № 3

Институт Конфуция ВГСПУ провел День культуры Китая для учащихся гимназии № 3

Институт Конфуция Волгоградского государственного социально-педагогического университета провел День культуры Китая для учащихся гимназии № 3, сообщает пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участие более 100 ребят из пяти отрядов школьного летнего лагеря, работающего на базе гимназии. Они познакомились с основами китайской письменности, выучили свои первые иероглифы, попробовали свои силы в народном прикладном искусстве цзяньчжи (вырезание из бумаги) и в традиционных китайских видах спорта: ушу и т. д.

# Общество
По материалам: edu.ru

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