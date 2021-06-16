IT-гигантов могут «приземлить» в России

Лидия Мартынова

07:20 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1176731-7

Владельцам крупных иностранных интернет-ресурсов будет необходимо создать филиалы или представительства для работы в России. Такой законопроект планируют рассмотреть на ближайших пленарных заседаниях Госдумы во втором чтении.

Законопроект разработан группой депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном и председателем комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым. Документ направлен на регулирование деятельности иностранных организаций и граждан в Интернете на территории России.

Устанавливается обязанность владельцев зарубежных информационных ресурсов создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, которые должны будут в полном объёме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России. Такие же обязанности распространяются на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в Интернете. Эти компании должны будут завести личные кабинеты на сайте Роскомнадзора, разместить на своём сайте специальную электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

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Александр Хинштейн уточнил, что документ касается ресурсов, ежесуточная российская аудитория которых составляет более 500 тысяч человек на протяжении как минимум трёх месяцев. Важным критерием является также распространение информации на русском языке, реклама, ориентированная на российского потребителя, или обработка данных о россиянах. Сейчас под требование закона подпадают около 20 зарубежных информационных ресурсов. В том числе это соцсети Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, видеохостинг YouTube, поисковая система Google, мессенджер WhatsApp.

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#IT #интернет

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