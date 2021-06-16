Избранницу Тимати загнобили в Сети: «Жируха, иди худеть»

Алексей Вольцев

Победительница проекта «Холостяк» Екатерина Сафарова недолго радовала поклонников снимками с Тимати. После премии «Муз-ТВ» девушка ни разу не поделилась фотографиями с Тимуром. И все потому, что Екатерина полностью погрузилась в работу. Девушка запустила собственный марафон по похудению, цена которого выше среднего.

У себя в Instagram Сафарова делится снимками из спортзала, а также показывает подписчикам, что она ест. Кроме того, в микроблоге девушки можно встретить лайфкахи по похудению. Однако многим пользователям смешно на это смотреть. Ведь сама девушка выглядит, по их мнению, толстой, а на ее теле полно изъянов.

«Да она крупнее Тимура выглядит. Срочно худеть!», «Жируха вошла в чат», «Посмотрите на ее короткие пальцы!», «Вообще кабаниха», «Мощнее своего избранника», «И она еще рекламирует марафон похудения? Кто ей верит?» – негодуют подписчики.

К слову, Екатерина никогда не скрывала свои манипуляции с телом. Девушка призналась, что ради аппетитных форм увеличила себе грудь. Сафарова не боится демонстрировать свои недостатки, а на хейтеров не обращает внимания.

Сообщение Избранницу Тимати загнобили в Сети: «Жируха, иди худеть» появились сначала на POPCAKE.