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"Яндекс" представит свои первые кредитные сервисы уже в следующем году

"Яндекс" представит свои первые кредитные сервисы уже в следующем году

Компания "Яндекс" всерьез намерена выйти на рынок банковских услуг, и уже в 2022 году она презентует первые кредитные продукты. В обзоре "ВТБ Капитала" уточнили, что это стало возможным после приобретения интернет-корпорацией банка "Акрополь".

Сейчас "Яндекс" ведет работу над разработкой базовой технологической платформы в сфере финтеха, еще идет набор команды. Пилотные проекты будут запущены уже в III квартале 2021 года.

Планируется, что разрабатываемые продукты будут иметь тесную привязку к сервису "Яндекс-Плюс", а также к проектам компании в сфере e-commerce. Ведутся работы над созданием целой финтех-вертикали.

Как сообщал Ruposters, ранее знаменитый поисковик представил свой главный сервис в улучшенном виде. Он также разработал обновленную главную страницу. До этого были анонсированы новые продукты, в том числе доставка из почтовых отделений за час и сайт по подбору жилья.

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По материалам: uposters.ru

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