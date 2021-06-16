Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вышли в свет вместе с трехлетней дочерью Сторми

Вадим Карасев

Ряды воссоединившихся звездных пар могут пополнить и 29-летний Трэвис Скотт и 23-летняя Кайли Дженнер. Бывшие влюбленные все чаще стали проводить время вместе, тем самым подогревая слухи о возобновлении своего романа.

Вчера пара вместе с трехлетней дочерью Сторми вышла в свет — звездное семейство появилось на благотворительном вечере Parsons Benefit в Нью-Йорке.





На публике Кайли и Трэвис вели себя как влюбленная пара и позировали вместе в обнимку. А в своей речи Трэвис, который получил награду за вклад в моду, искусство, предпринимательство и социальную справедливость, назвал Кайли своей "женушкой".

Сторми, я люблю тебя. Женушка, и тебя я люблю!

— сказал он.

Как рассказал инсайдер, за кулисами Кайли и Трэвис вели себя очень нежно по отношению друг к другу: они держались за руки и обнимались.

Кажется, они снова вместе,

— сказал он.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались осенью 2019 года. По слухам, причиной их расставания стали измены музыканта. Несмотря на это, Кайли и Трэвис продолжали поддерживать отношения и вместе воспитывали дочь.

Но вскоре после их разрыва стали появляться сообщения, что влюбленные могут сойтись и даже планируют родить еще одного ребенка.

Они вместе воспитывают дочь, все больше общаются, работают над тем, чтобы снова быть вместе. Кайли и Трэвис прекрасно ладят друг с другом, и те, кто близок к ним, надеются, что они официально возобновят отношения,— делились инсайдеры.



