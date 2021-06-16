Как очищать амулеты и обереги

Вадим Карасев

Очищение амулетов и оберегов — обязательная процедура, ведь со временем они накапливают в себе негативную энергию, от которой защищают нас. Их сила и полезность со временем снижаются. Исправить это можно при помощи несложного ритуала.

Существует огромное количество оберегов от проблем и талисманов на удачу. Они имеют свойство «загрязняться». Если их не чистить, то они могут выйти из строя и перестать приносить пользу. Простой ритуал очистки, состоящий из двух этапов, не займет много времени.

Очищение Водой

Стихия Воды отлично подходит для очищения любых амулетов и оберегов, особенно для минералов стихии Огня: сердолика, граната, цитрина, тигрового глаза, янтаря, алмаза, родонита и многих других.

Если речь идет о вещах-оберегах и таких предметах, как, например, ловец снов, музыка ветра или подкова, то с ними очищение происходит в два этапа — Водой и Огнем.

Для очищения стихией Воды необходимо приготовить стакан природной воды. Она должна быть охлажденной, чистой. Сначала стоит взять стакан в руки и произнести заговор: «Вода все плохое смывает и негатив удаляет. С ней печаль уплывает и беда исчезает». После этого нужно положить в стакан ваш амулет. Если вещь боится воды, то можно ее окропить либо протереть влажной ваткой или тряпочкой, смочив их предварительно той водой, что находится в заговоренном стакане.

После процедуры очищения нужно на сутки оставить вашу вещь, приносящую удачу или дающую защиту, на столе или там, где ее никто не будет трогать. Процесс очищения Водой можно производить в любое время суток.

Очищение Огнем

После того, как вы провели очистку Водой, можно перейти ко второму этапу — очистке амулета, талисмана или оберега Огнем. Эксперты утверждают, что вы сами можете выбирать очередность ритуалов при очищении амулета, однако некоторые специалисты в области эзотерики считают приоритетным начало с «водной очистки».

Очистка стихией Огня производится только после захода Солнца. Вам необходимо поставить перед собой зеркало, зажечь свечу и произнести три раза простой заговор: «Все плохое сжигаю, следа не оставляю».

После этого берете ваш оберег или талисман, проводите им три раза над пламенем свечи. При этом каждый раз говорите: «Гори, да не погасни. Уходите, все напасти».

Если амулет или талисман сделаны из легко воспламеняемых веществ, то проводите ими на безопасном расстоянии над свечой. После завершения ритуала можно положить очищенный предмет в любое удобное для вас место. Талисман будет готов сразу.

Огнем полезно чистить минералы стихии Воды: авантюрин, бирюзу, аквамарин, коралл, яшму и так далее.