Как преодолеть обиду: 4 стадии перехода от обиды к мудрости

Вадим Карасев

Обида — одно из самых опасных чувств, поскольку оно может разрушить вашу жизнь до самого основания. Эксперты рассказали о том, почему ее стоит опасаться, и как превратить обиду в мудрость.

Помимо обиды есть множество других опасных чувств, которые могут превратить вашу жизнь в кошмар наяву. Всего выделяют семь деструктивных чувств, которых стоит сторониться, однако борьбу за светлое будущее стоит начать именно с избавления от обиды.

Опасности обиды

Важно понимать, что обида бывает двух типов:

на себя;на окружающих.

Когда мы обижаемся на себя, мы лишаем себя удачи, хорошей самооценки, оптимизма. Человек, который сам на себя обижается за какие-то проступки или проблемы из прошлого, снижает себе самооценку. Именно поэтому важно бороться с обидой на себя в самую первую очередь. Также люди, обижающиеся на себя, чувствуют себя неполноценными. Они обрастают негативными программами, вирусными мыслями, удалить которые из сознания порой крайне непросто.

Когда мы обижаемся на окружающих, мы отталкиваем их от себя. Люди читают нашу злобу и агрессию, нашу негативную энергетику. Чем больше вы обижаетесь на окружающих, тем меньше у вас становится друзей. Более того, обиды на самых близких людей порождают недоверие. Отношения могут в одночасье разрушиться, если жить с этим ужасным чувством.

Как превратить обиду в мудрость

Просто взять и избавиться от обиды крайне сложно. Гораздо проще трансформировать негативные эмоции в нейтральные и позитивные. Перестроить энергию и направить ее по иному руслу всегда легче.

Шаг первый: признание. Обида никогда не станет мудростью, пока вы ее не признаете. Вам необходимо сформулировать для себя, что вы обиделись на себя за то, что:

не приняли решение вовремя;потеряли время зря;не воспользовались возможностью;и так далее.

То же самое касается и обид на других людей за негатив, предательства и прочее. Скажите себе, за что вы затаили обиду. Признайтесь себе, что вы не можете забыть проблему и ее последствия, что вам неприятно или больно.

Шаг второй: принятие. После того, как вы признали наличие проблемы, нужно ее принять. Как было сказано выше, вы не можете избавиться от обиды. Вы можете лишь ее трансформировать. Именно поэтому нужно ее принять. Сделайте ее частью себя и не отторгайте.

Шаг третий: трансформация. Это непростой, но не самый сложный этап перехода к мудрости. Вам необходимо найти плюсы того, что все произошло так, а не иначе. Вас обидел друг — возможно, что вы нашли другого. Над вами посмеялся случайный прохожий — возможно, в его словах есть доля истины, и вам стоит измениться. Даже если вы не можете найти плюсы, есть всегда один плюс, который вы должны помнить: любая ваша ошибка или плохой поступок окружающих учат вас чему-то важному. Например, вас обманули в магазине. Это должно дать вам мудрость. Вместо обиды попробуйте подумать о том, что вы теперь не понаслышке знакомы с обманом и будете аккуратнее.

Шаг четвертый: закрепление. Полученный опыт и мудрость примените на практике. Вероятно, что такая возможность представится не сразу или уже представлялась. Если вы в обиде на себя за то, что бросили университет, а теперь пожинаете плоды, это будет полезным уроком, когда вы будете обучаться чему-то новому. Теперь у вас есть пример о том, что не нужно бросать начатое. Записывайте свои жизненные уроки в специальный дневник, чтобы помнить о том, чему вас научил ваш жизненный опыт. Таким образом обиды будут превращаться в мудрость.