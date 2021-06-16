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Кендалл Дженнер и Хейли Бибер отдыхают в Мексике и делятся пляжными фото

Кендалл Дженнер и Хейли Бибер отдыхают в Мексике и делятся пляжными фото

25-летняя Кендалл Дженнер и 24-летняя Хейли Бибер часто проводят время вместе. В Лос-Анджелесе их регулярно замечают то по дороге на занятия йогой, то на вечеринку. Расстаться подруги, похоже, не могут даже на время отпуска — отдыхать они тоже отправились в общей компании. Сейчас Хейли и Кендалл наслаждаются солнцем на пляжах Мексики и делятся яркими фотографиями в бикини.


Хейли Бибер
Кендалл Дженнер

Эффектная фотосессия получилась у Кендалл. На фоне голубого неба она позирует в винтажном тоже Jean Paul Gaultier и купальнике Heavy Manners. Подписчики модели даже сравнили эти снимки с культовыми кадрами из сериала "Спасатели Малибу". Впрочем, без легендарного красного купальника картина, конечно, не полная — более точную копию мы недавно видели в исполнении Лили Джеймс, которая сейчас как раз играет роль Памелы Андерсон на съемках нового байопика.




Своими отпускными фотографиями поделилась уже и Хейли. На одном из снимков можно рассмотреть и бутылку текилы, которую производит алкогольный бренд Кендалл. Напомним, что за производство традиционного мексиканского напитка она взялась в этом году и уже успела выслушать немало критики в свой адрес.




Так, многие мексиканцы пожаловались, что Дженнер лишь использует их культуру ради собственного обогащения. Многие обратили внимание и на нечестную конкуренцию, ведь небольшие семейные предприятия, десятилетиями производящие текилу, едва ли имеют те же возможности для рекламы, что и знаменитость.

Но одно ясно точно: в дружеской тусовке Кендалл теперь вряд ли возникнет дефицит алкоголя для вечеринки.





В Мексику Кендалл и Хейли, похоже, отправились исключительно в девичьей компании, оставив мужей и бойфрендов дома: репортеры заметили еще несколько подруг знаменитостей на террасе виллы, которую они снимают.

Напомним, что Кендалл встречается с игроком NBA Девином Букером, ну а Хейли замужем за певцом Джастином Бибером.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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