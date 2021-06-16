Китай готовится отправить первый экипаж на новую орбитальную станцию

Вадим Карасев

На эту неделю назначен старт космического корабля «Шэньчжоу-12», который доставит первый экипаж на новую космическую станцию, первый модуль которой Китайское национальное космическое управление вывело на орбиту 29 апреля нынешнего года.

Планируется, что новая орбитальная станция Китая будет состоять из трех модулей: базового модуля «Тяньхэ» («Гармония неба и земли») и лабораторных модулей «Вэньтянь» («Вопрошание к небу») и «Мэнтянь» («Небо мечты»). Модуль с космическим телескопом «Сюньтянь» («Небесный часовой») расположится отдельно от станции, но на той же орбите, и сможет периодически приближаться к станции и стыковаться с ней, чтобы экипаж мог провести необходимые работы по ремонту и замене приборов.

Пока в космос запущен только базовый модуль «Тяньхэ», длиной 18,1 метра и диаметром 4,1 метра. Он предназначен для размещения трех членов экипажа, а также для обеспечения управления, навигации, энергоснабжения и контроля ориентации станции. Модуль состоит из трех частей: жилого помещения, нежилой рабочей части и стыковочного узла. В конце мая к базовому модулю совершил полет грузовой корабль «Тяньчжоу-2», доставивший на станцию топливо, продукты питания и другое оборудование.

Планируется, что полностью китайская орбитальная станция будет сооружена к 2022 году и за время строительства ее посетят восемь грузовых космических кораблей и четыре пилотируемые экспедиции. По данным Китайского национального космического управления, после завершения строительства орбитальная станция будет иметь массу около 90 тонн и, как ожидается, прослужит не менее 10 лет.

Полет корабля «Шэньчжоу-12» станет первым пилотируемым запуском Китая за почти пять лет. Он приурочен к столетию Коммунистической партии Китая, которое будет отмечаться 1 июля. Ракета-носитель «Чанчжэн-2F» («Великий поход-2F») должна стартовать с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби (автономный округ Внутренняя Монголия). Командиром экипажа стал Не Хайшэн, уже дважды летавший в космос. Также в состав экипажа вошли пилот-оператор Дэн Цимин и лаборант-исследователь Е Гуанфу. Экипаж проведет на станции три месяца, готовя ее к дальнейшей работе. В программу полета входит выход в открытый космос. «Обеспечение бесперебойной работы станции включает в себя много детальной и сложной работы, как мы видели на Международной космической станции в первые дни ее существования», — говорит Чень Лань, аналитик издания GoTaikonauts!, специализирующегося на космической программе Китая.