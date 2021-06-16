Конфликт Губерниева и Бузовой постановочный?

Лидия Мартынова

В Сети продолжают обсуждать громкий конфликт, случившейся между теледивой Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым. Напомним, комментатор довел до истерики певицу своим вопросом про коньяк. Ольга, пришедшая поддержать наших спортсменов, обвинила Дмитрия в хамстве и назвала его «дном». Позже Губерниев извинился перед Бузовой, но заявил, что отработал «блестяще». В Сети начали подозревать, был ли конфликт постановочным.

Накануне Дмитрий Губерниев дал интервью «СЭ», в котором четко ответил на довольно провокационный вопрос. Комментатор заявил, что несмотря на хайп, их конфликт с Ольгой Бузовой не был постановочным.

«Это не постанова — это исключительно блестящее, прямоэфирное общение без оскорблений. Хочется сказать, что все было сделано, чтобы народ поддержать», – ответил Дмитрий.

Отметим, что большинство артистов выразили слова поддержки Ольге Бузовой. Однако Рустам Солнцев заявил, что проблема алкоголизма действительно присутствует в жизни теледивы. Шоумен предложил ей обратиться к наркологу. По его мнению, ситуация с алкоголизмом длится уже не первый год, а в последнее время она только обостряется из-за ее трудоголизма.

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