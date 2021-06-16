Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Конфликт Губерниева и Бузовой постановочный?

В Сети продолжают обсуждать громкий конфликт, случившейся между теледивой Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым. Напомним, комментатор довел до истерики певицу своим вопросом про коньяк. Ольга, пришедшая поддержать наших спортсменов, обвинила Дмитрия в хамстве и назвала его «дном». Позже Губерниев извинился перед Бузовой, но заявил, что отработал «блестяще». В Сети начали подозревать, был ли конфликт постановочным.

Накануне Дмитрий Губерниев дал интервью «СЭ», в котором четко ответил на довольно провокационный вопрос. Комментатор заявил, что несмотря на хайп, их конфликт с Ольгой Бузовой не был постановочным.

«Это не постанова — это исключительно блестящее, прямоэфирное общение без оскорблений. Хочется сказать, что все было сделано, чтобы народ поддержать», – ответил Дмитрий.

Отметим, что большинство артистов выразили слова поддержки Ольге Бузовой. Однако Рустам Солнцев заявил, что проблема алкоголизма действительно присутствует в жизни теледивы. Шоумен предложил ей обратиться к наркологу. По его мнению, ситуация с алкоголизмом длится уже не первый год, а в последнее время она только обостряется из-за ее трудоголизма.

Сообщение Конфликт Губерниева и Бузовой постановочный? появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Магия трав: обряды с растениями для достижения целей и обретения счастья
Магия трав: обряды с растениями для достижения целей и обретения
"Больше не могу бороться за жизнь": экс-супруга Аршавина опубликовала прощальное письмо
"Больше не могу бороться за жизнь": экс-супруга Аршавина опубликовала
Обереги для дома: куда повесить и как сделать своими руками
Обереги для дома: куда повесить и как сделать своими руками
Пошел в разнос! Тэхён сделал пирсинг на языке
Пошел в разнос! Тэхён сделал пирсинг на языке
Загрязнение воды антидепрессантами делает речных раков смелее
Загрязнение воды антидепрессантами делает речных раков смелее
Сергей Кравцов доложил Владимиру Путину о ходе реализации ключевых задач в системе образования
Сергей Кравцов доложил Владимиру Путину о ходе реализации ключевых
Заявки на возврат 50% стоимости путевки в детские лагеря можно оформлять с 15 июня
Заявки на возврат 50% стоимости путевки в детские лагеря можно
Педагоги Саратовской области высоко оценили проект «Взаимообучение городов»
Педагоги Саратовской области высоко оценили проект «Взаимообучение
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вышли в свет вместе с трехлетней дочерью Сторми
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вышли в свет вместе с трехлетней дочерью
Краш! Найдено самое сексуальное видео Чонгука за всю историю
Краш! Найдено самое сексуальное видео Чонгука за всю историю
Финские болельщики остались недовольны работой российской погранслужбы
Финские болельщики остались недовольны работой российской погранслужбы
Прокси и его использование – анонимность и безопасность
Прокси и его использование – анонимность и безопасность

Топ на сегодня

Рособрнадзор представил предварительные итоги ЕГЭ-2021 по литературе, географии, химии и русскому языку
Рособрнадзор представил предварительные итоги ЕГЭ-2021 по литературе,
Магистранты Омского педагогического университета создали специальные пособия для детей с нарушениями зрения
Магистранты Омского педагогического университета создали специальные
Кети Топурия отпраздновала день рождения дочери Оливии
Кети Топурия отпраздновала день рождения дочери Оливии
В Москве более 120 тысяч школьников и студентов колледжей присоединились к спортивным онлайн-проектам
В Москве более 120 тысяч школьников и студентов колледжей
В Киеве заявили, что не признают достигнутые без него договоренности США и России
В Киеве заявили, что не признают достигнутые без него договоренности

Еще по теме

Дава вступился за Бузову: «Поступок Губерниева мерзкий»
Ургант втоптал Губерниева за оскорбления Бузовой: «Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту»
Билан напал на Губерниева из-за слез Бузовой: «Я ненавижу, когда все на одного!!!! Это подло!»
Стало известно, какую цену пришлось заплатить Бузовой за свой успех