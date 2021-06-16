Краш! Найдено самое сексуальное видео Чонгука за всю историю

Анастасия Иванова

Нет ничего лучше, чем находить новые и новые ролики с айдолами, которые дают даже больше впечатлений, чем старые видео, сохранённые в папке « Любимое». Сегодняшний пост вы точно сможете добавить в свою коллекцию контента рокового Чонгука (Jungkook). Его образ настолько крут, что можно просмотреть ролик несколько сотен раз и все равно не иметь возможности оторваться от глаз этого зайчика. Давайте обсудим!

С чего же начать, когда мы говорим о человеке, в котором всё идеально? Первое, что бросается в глаза, это гамма цветов и бомбическое сочетание красного и чёрного, котороя придает парню дерзости, брутальности и страсти. Второй момент – это очаровательная причёска музыканта. Да он ведь как будто вышел из аниме или манги! Отдельные пряди, падающие ему на глаза при резких движениях тела, делают из ангелочка настоящего азиатского супергероя из мультиков. Ну и, конечно же, неистовый взгляд. Взмах ресниц и несколько секунд пристального внимания в сторону… это мощно, Макнэ!

«Он как будто вышел из преисподни», «Хочу съесть его», «Ну все, я офф», «Короооооооль», «О боже как он делает себе так подводку красиво», — не могут удержаться от обсуждений пользователи сети.

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