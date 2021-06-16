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Лунный день сегодня 16 июня 2021 года

Лунный день сегодня 16 июня 2021 года

Луна каждый день меняет свое положение, чем вносит смуту в нашу жизнь или, наоборот, преображает ее. Астрологи рассказали, каким будет настроение ночного светила сегодня и чем это чревато для нас с вами.


Назвать простой эту среду нельзя. Шепотки на удачу помогут преодолеть все возможные препятствия на своем пути. Не теряйте уверенности в себе и продолжайте верить в то, что все будет хорошо, даже если окружающие будут убеждать вас в обратном.

Фаза Луны: начинается 7 лунный день, которому суждено пройти под управлением стихии Земли. Растущая Луна переходит в Знак Девы, что сулит нам мало хорошего. С другой стороны, ничего плохого это также особо не принесет. Словом, день будет немного странным и в какой-то степени непредсказуемым.

Магнитные бури 16 июня: солнечные ветры набрали силу, но вероятность магнитной бури невелика. На всякий случай не перегружайте себя физической работой.

Что принесет удачу сегодня


отдых и размышления;
получение знаний;
духовные практики;
интуиция;
спокойствие.

Что отпугнет успех в этот день


новые дела;
авантюры;
обещания.

Домашние дела по лунному календарю

Сегодня астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заниматься только несложными делами по дому, которые не требуют чрезмерных затрат сил и энергии. Хорошо на настроении скажутся любые мелкие дела: наведение порядка, протирание пыли, приготовление еды, избавление от старых вещей. В целом кухня станет лучшим местом, где сегодня будет приятнее всего находиться. В этом месте дома будет концентрироваться позитивная энергия.

Что надеть в эту среду

Дева любит классический и спокойный стиль, пастельные тона в одежде. Стихия Земли диктует свои правила и устанавливает временную моду на болотный, коричневый и черный цвета. Дополнить образ помогут аксессуары темно-синего или серого цвета.


Из камней-талисманов стоит отдавать предпочтение минералам стихии Земли: опал, гематит, обсидиан. Из украшений полезными будут изделия из платины, обладающие мягкой энергетикой. Можно надеть золото, но только так, чтобы украшения были незаметными. Это даст вам сил и энергии.

Настроение и здоровье в 7 лунный день

Это весьма пассивный день, который подходит для отдыха и размышлений, а не для работы. Люди не становятся ленивыми — просто голова может быть забита неприятными мыслями, переживаниями, тревогой. Чтобы не погружаться в депрессию, стоит больше гулять и общаться с веселыми людьми.


Уделите время духовному развитию, получению новых знаний. Можно смело посвятить день медитативным практикам или уехать на природу. Присматривайтесь и прислушивайтесь к окружающему миру. Некоторые события могут стать  важным знаком. Чтобы правильно их истолковать, научитесь доверять своему внутреннему голосу.

Любовь, общение и отношения 16 июня

Астрологи не советуют быть в уединении или, наоборот, проводить все время в компании с кем-то. Во всем нужна умеренность, поиски золотой середины. Дева не любит излишеств. Старайтесь общаться только с теми людьми, которые сами этого хотят. Так будет ниже вероятность наткнуться на грубость.

Посвятите день себе и своему внутреннему миру. 7 лунный день стоит посвятить воспитанию любви к самому себе, а не к окружающим. Многие люди будут неблагодарными, поэтому приятные слова и высокие жесты могут просто остаться без внимания. Если никто не изъявит желания побыть рядом, посвятите день себе.

Финансы и работа по лунному календарю


Начинать новые дела сегодня не рекомендуется, но и не запрещено. Если есть желание, но нет сил, то лучше даже не пробовать. Займитесь завершением того, что начали ранее. Не предпринимайте активных действий в работе и бизнесе, а также не тратьте много денег. Внимание и осторожность превыше всего.

Откажитесь от переработок и поездок, если есть такая возможность. Не давайте никому обещаний. Есть вероятность того, что вы не сможете их выполнить. Большие успехи ждут тех, чья работа требует внимательности и усидчивости. В голову творческих людей могут прийти новые идеи, которые лучше записывать.

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По материалам: dailyhoro.ru

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