Магия трав: обряды с растениями для достижения целей и обретения счастья

Вадим Карасев

Сила трав и растений использовалась нашими предками с самой глубокой древности. В современном мире обряды с растениями также помогут вам стать успешнее и счастливее.

Ранее мы рассказывали о чае из трав от невзгод и об отварах для здоровья волос. Настало время узнать и о других применениях магических трав и растений.

Мята для финансовой удачи

Мята может выполнять роль магнита для денег. С ней можно провести очень простой обряд, который стоит запомнить. Если вам предстоит важная встреча, вы собираетесь за покупками или вам просто нужна денежная удача, сорвите свежий листочек мяты и положите его под правую пятку в обувь. Перед выходом из дома произнесите: «Удача со мной, деньги ко мне. Буду богаче наяву и во сне».

Окуривание сухой ромашкой

Высушенную ромашку можно зажечь и потушить. Тлеющие лепестки и цветки будут тлеть, а их дым поможет пробудить чакры, отвечающие за успех и собранность, интуицию и внимание. Произнесите во время окуривания помещения заговор: «Сила природы, сделай меня мудрее. Дай мне удачу, да поскорее». На ближайшие пару дней вы станете более продуктивными интеллектуально и физически, поэтому успех с большей вероятностью посетит вашу жизнь.

Лавандовый настой на любовь

Лаванда — растение, которое напрямую связано с любовью, отношениями в семье и с второй половинкой. Если вы хотите стать более привлекательными для противоположного пола, добавляйте немного отвара или настоя лаванды в чай. Это поможет вам повысить свою харизму и открыть любовные чакры. Можно наносить лавандовый настой себе на кожу. Эффект будет аналогичным.

Также можно попробовать добавить немного лавандового отвара или настоя в чай человеку, в которого вы влюблены. Это поможет его быстрее в себя влюбить. Чтобы активировать приворотные свойства лаванды, при добавлении в чай человеку необходимо произнести простой заговор: «Люби меня завтра, люби меня сейчас. Будь со мной всегда, а не на час».

Оберег для дома из полыни и крапивы

Высушите полынь и крапиву, смешайте в равной пропорции и свяжите вместе. Повесьте пучок с травами над дверью или положите его возле нее. Они будут отпугивать злых духов, негативную энергию и сохранят семью или пару от ссор и конфликтов.

Клевер на удачу

Высушите клевер и положите его в сумку, в карман одежды. Носите его с собой, чтобы он приносил вам удачу. Перед выходом из дома дотрагивайтесь до растения и произносите заговор: «Достигну целей без труда. Буду счастлив я всегда».