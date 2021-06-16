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«Манчестер Юнайтед» предложил контракт Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» предложил контракт Криштиану Роналду
«МЮ» хочет подписать звездного форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом информирует британская пресса.

По данным источника, «красные дьяволы» предлагают Роналду контракт с окладом в размере 17 миллионов фунтов за сезон. В «Ювентусе» КриРо зарабатывает на 10 миллионов больше.
Добавим, что помимо «Манчестер Юнайтед» на Роналду претендует ПСЖ. Также знаменитого португальца сватают в МЛС.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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