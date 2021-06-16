«Манчестер Юнайтед» предложил контракт Криштиану Роналду

Лидия Мартынова

«МЮ» хочет подписать звездного форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом информирует британская пресса.По данным источника, «красные дьяволы» предлагают Роналду контракт с окладом в размере 17 миллионов фунтов за сезон. В «Ювентусе» КриРо зарабатывает на 10 миллионов больше.Добавим, что помимо «Манчестер Юнайтед» на Роналду претендует ПСЖ. Также знаменитого португальца сватают в МЛС.