«Манчестер Юнайтед» предложил контракт Криштиану Роналду
Сегодня, 00:40 Лидия Мартынова
«МЮ» хочет подписать звездного форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом информирует британская пресса.
По данным источника, «красные дьяволы» предлагают Роналду контракт с окладом в размере 17 миллионов фунтов за сезон. В «Ювентусе» КриРо зарабатывает на 10 миллионов больше.
Добавим, что помимо «Манчестер Юнайтед» на Роналду претендует ПСЖ. Также знаменитого португальца сватают в МЛС.
По материалам: gogetnews.info