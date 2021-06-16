Марина Зудина одобрила работу Ольги Бузовой в театре

Влада Некрасова

На прошлой неделе в Сети активно обсуждали главную новость – Ольга Бузова стала актрисой и выступила в «МХАТе им. Горького». Бузова сыграла в спектакле «Чудесный грузин» о жизни молодого Иосифа Сталина. Сразу после таких инфоповодов Ольгу стали критиковать не только хейтеры, но еще и известные представители шоу-бизнеса.

Бузова отбивалась от негатива, как могла. А теперь за Олю заступилась вдова великого актера и режиссера Олега Табакова Марина Зудина. По ее словам, ничего такого в том, что Бузова работает в театре, нет.

«Можно, конечно, относиться плохо. Но вдруг она сыграет что-то гениальное? Если это талантливо, то какая разница, кто в этом принимает участие? Почему Бузова не может играть в театре, в то время как какому-нибудь министру не возбраняется разваливать свою отрасль. Тот же актер Зеленский стал президентом, например. Поэтому людей надо оценивать не по собственному восприятию, а по результатам их деятельности. Я сторонница именно такой позиции», – заявила Марина Зудина.

Напомним, саму Марину тоже часто критиковали из-за якобы отсутствия таланта. Недоброжелатели говорили о том, что Марина специально вышла замуж за Олега Табакова, чтобы сделать карьеру. В искренность чувств Марины мало кто верил, ведь у супругов была большая разница в возрасте.

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