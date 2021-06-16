Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Марина Зудина одобрила работу Ольги Бузовой в театре

На прошлой неделе в Сети активно обсуждали главную новость – Ольга Бузова стала актрисой и выступила в «МХАТе им. Горького». Бузова сыграла в спектакле «Чудесный грузин» о жизни молодого Иосифа Сталина. Сразу после таких инфоповодов Ольгу стали критиковать не только хейтеры, но еще и известные представители шоу-бизнеса.

Бузова отбивалась от негатива, как могла. А теперь за Олю заступилась вдова великого актера и режиссера Олега Табакова Марина Зудина. По ее словам, ничего такого в том, что Бузова работает в театре, нет.

«Можно, конечно, относиться плохо. Но вдруг она сыграет что-то гениальное? Если это талантливо, то какая разница, кто в этом принимает участие? Почему Бузова не может играть в театре, в то время как какому-нибудь министру не возбраняется разваливать свою отрасль. Тот же актер Зеленский стал президентом, например. Поэтому людей надо оценивать не по собственному восприятию, а по результатам их деятельности. Я сторонница именно такой позиции», – заявила Марина Зудина.

Напомним, саму Марину тоже часто критиковали из-за якобы отсутствия таланта. Недоброжелатели говорили о том, что Марина специально вышла замуж за Олега Табакова, чтобы сделать карьеру. В искренность чувств Марины мало кто верил, ведь у супругов была большая разница в возрасте.

[media=https://www.instagram.com/p/CPiN3YTHkLI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Сообщение Марина Зудина одобрила работу Ольги Бузовой в театре появились сначала на POPCAKE.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

Последние новости

Институт Конфуция ВГСПУ провел День культуры Китая для учащихся гимназии № 3
Институт Конфуция ВГСПУ провел День культуры Китая для учащихся
В Калининградской области в 2021 году заработают 20 центров «Точка роста»
В Калининградской области в 2021 году заработают 20 центров «Точка
В России создана кадровая школа руководителей кружков
В России создана кадровая школа руководителей кружков
Как преодолеть обиду: 4 стадии перехода от обиды к мудрости
Как преодолеть обиду: 4 стадии перехода от обиды к мудрости
Непривитым латвийцам запретили садиться в одном туалете вместе с привитыми
Непривитым латвийцам запретили садиться в одном туалете вместе с
Китай готовится отправить первый экипаж на новую орбитальную станцию
Китай готовится отправить первый экипаж на новую орбитальную станцию
В Орловской области в 2021 году создадут 47 центров «Точка роста»
В Орловской области в 2021 году создадут 47 центров «Точка роста»
Сергей Нарышкин заявил о необходимости выработать общий подход к преподаванию в школах истории
Сергей Нарышкин заявил о необходимости выработать общий подход к
Около 5 тысяч детей из Ингушетии отдохнут летом в оздоровительных лагерях
Около 5 тысяч детей из Ингушетии отдохнут летом в оздоровительных
Магия трав: обряды с растениями для достижения целей и обретения счастья
Магия трав: обряды с растениями для достижения целей и обретения
"Больше не могу бороться за жизнь": экс-супруга Аршавина опубликовала прощальное письмо
"Больше не могу бороться за жизнь": экс-супруга Аршавина опубликовала
Обереги для дома: куда повесить и как сделать своими руками
Обереги для дома: куда повесить и как сделать своими руками

Топ на сегодня

Кети Топурия отпраздновала день рождения дочери Оливии
Кети Топурия отпраздновала день рождения дочери Оливии
В Киеве заявили, что не признают достигнутые без него договоренности США и России
В Киеве заявили, что не признают достигнутые без него договоренности
В Москве более 120 тысяч школьников и студентов колледжей присоединились к спортивным онлайн-проектам
В Москве более 120 тысяч школьников и студентов колледжей
"Яндекс" представит свои первые кредитные сервисы уже в следующем году
"Яндекс" представит свои первые кредитные сервисы уже в следующем году
Чонгук о том, почему больше не хочется общаться с АРМИ: «Ранит их предательство»
Чонгук о том, почему больше не хочется общаться с АРМИ: «Ранит их

Еще по теме

Гениальная актриса! Ольга Бузова сыграет молодую Людмилу Гурченко в фильме «Карнавальная ночь-2»
Ольга Бузова сыграет продавщицу секс-шопа
Откуда такие суммы?! В сеть слили информацию о гонораре Бузовой за спектакль во МХАТе
Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Марина Зудина (05.10.2017)