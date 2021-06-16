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Михаил Барщевский: введенные в Москве меры по вакцинации защищают право граждан на жизнь и здоровье

Михаил Барщевский: введенные в Москве меры по вакцинации защищают право граждан на жизнь и здоровье

Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский считает принятые главным санитарным врачом столицы меры по вакцинации от коронавируса защищают право граждан на жизнь.

Юрист пояснил, что законы 1998 и 1999 годов предоставляют главному санитарному врачу право объявлять обязательную вакцинацию. В данной ситуации главным санитарным врачом Москвы приняты законные меры

"Постановление касается не вакцинации всех и вся, а только вакцинации людей, занятых в сфере обслуживания, тех, кто общается с потребителями. И в этом случае моя свобода не быть зараженным ограничивает вашу свободу не прививаться. И это мое человеческое право не быть зараженным. Так что либо вы предоставляете мне услуги только привитых сотрудников, либо вы отстраняете тех, кто не хочет прививаться. Если вы работаете в такси, в ресторане, в магазине - это не ваша свобода не привиться, это моя свобода не заболеть", - сказал Барщевский в интервью Агентству городских новостей "Москва".

16 июня главный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работников сферы услуг.

5 декабря 2020 года в Москве стартовала программа вакцинации — это самое эффективное средство борьбы с инфекцией на сегодняшний день. Получить прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, работающих ежедневно с 08:00 до 20:00, в частных медцентрах и павильонах "Здоровая Москва". Также для столичных жителей доступны услуги выездных бригад. Они работают на ВДНХ, в ГУМе, ЦУМе, фуд-молле "Депо", флагманских офисах "Мои Документы" и торговых центрах, список которых представлен на mos.ru. Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Власти Москвы также объявили розыгрыш автомобилей среди тех, кто вакцинируется.

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По материалам: uposters.ru

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