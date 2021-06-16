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Михаил Мишустин посетил пятигорский музейный комплекс «Россия – моя история»

Михаил Мишустин посетил пятигорский музейный комплекс «Россия – моя история»

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин посетил пятигорский музейный комплекс «Россия – моя история», сообщает пресс-служба российского кабмина.  

В Ставропольском крае функционируют два мультимедийных парка в рамках федерального проекта «Россия – моя история». Один из них – музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история» в Пятигорске.

Площадка для возведения комплекса расположена на территории парка Победы, вблизи Новопятигорского озера. Посетители могут примерить на себя роль настоящих исследователей, так как в экспозиции музея представлена реконструкция Константиногорской крепости – форпоста, с которого начинается история Пятигорска, смоделировано путешествие на Кавказские Минеральные Воды XIX столетия, здесь также можно виртуально посетить многоликий Северный Кавказ. Материалы для регионального контента мультимедийного парка разрабатывали краеведческие музеи Ставропольского края.

Парк «Россия – моя история» – живой учебник истории России, уже полюбившийся школьникам и студентам за свою наглядность и увлекательность. Материалы экспозиций рекомендованы Министерством просвещения Российской Федерации.

Исторический парк «Россия – моя история» открылся в Москве 29 декабря 2015 года. Он находится на ВДНХ в павильоне № 57. Его выставочное пространство выросло более чем в два раза – с 13,5 до 27,9 тысячи квадратных метров. Парк создан на основе проходивших в Манеже мультимедийных исторических выставок цикла «Моя история».

В настоящее время мультимедийные комплексы «Россия – моя история» уже открылись в Москве и в ряде административных центров регионов, в частности в Уфе, Екатеринбурге, Ставрополе и Волгограде.

# Общество
По материалам: edu.ru

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