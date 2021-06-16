Непривитым латвийцам запретили садиться в одном туалете вместе с привитыми

Вадим Карасев

Минздрав Латвии запретил непривитым местным жителям посещать в ресторанах один туалет с непривитыми. На это пожаловался в эфире радиостанции Baltkom Янис Ензис, являющийся главой Латвийского общества ресторанов, сообщает портал Mixnews.lv.

"Министерством экономики я горжусь, они работают круглосуточно и отстаивают интересы отрасли, но с Министерством здравоохранения немного трудновато. Как раз говоря об последних изменениях в регулировании, они были приняты в форме монолога, а не диалога", - возмутился Ензис.



Глава Латвийского общества ресторанов пожаловался на новые Covid-ограничения, носящие, по его мнению, курьезный характер.

"Если вы работаете на террасе с невакцинировавшимся и вакцинировавшимися внутри, вы должны иметь два отдельных туалета, потому что вакцинированным и невакцинированным нельзя ходить в один туалет. Это регулирование было придумано Министерством здравоохранения и особо не обсуждалось с отраслью. Когда оно вступило в силу и у нас возникло много вопросов, Минэкономики подготовило разъяснение на четырех страницах, после прочтения которых вопросов у предпринимателей стало только больше. Если нам в отрасли по сей день до сих пор не все понятно, то как разобраться клиентам?" - негодует Ензис.

Как писал Ruposters, ранее главврач "Коммунарки" назвал вакцинацию единственным способом остановить пандемию.